Arteta shpëton Potter

23:58 20/02/2023

Te Chelsea i besojnë trajnerit pavarësisht dështimeve, të ndikuar nga shembulli i Arsenalit

Chelsea do të vazhdojë që t’i besojë trajnerit nën presion, Graham Potter, i ndikuar nga e shkuara e teknikut të Arsenalit, Mikel Arteta. “Blutë” e Londrës janë në një moment të vështirë, ndërsa në fundjavë u mundën nga Sauthempton.

Kritikat më të mëdha i ka marrë trajneri, me fansat të pakënaqur, pasi ekipi ka siguruar vetë me dy fitore në 14 takime. Pas largimit të Tomas Tuhel, vizioni i drejtuesve amerikanë ishte që në stol të ulej një teknik, i cili do të qëndronte gjatë.

Suksesi i këtij sezonit i Arsenalit ka ardhur falë punës së teknikut Arteta, i cili në nisje, ka qenë në qendër të kritikave për shkak të mungesës së rezultateve. E pavarësisht kësaj, drejtuesit e “topçinjve” i besuan, e në këtë sezon Arsenali lufton për titullin kampion, ndërsa kryeson Premier Ligën.

Edhe te Çelsi e dinë se Poterit i duhet kohë që të vërë në zbatim idetë e tij. Duke marrë shembullin e Artetas, ata kanë vendosur që të mos ta shkarkojnë teknikun 47-vjeçar, raporton tabloidi Daily Mail.

“Blutë” e Londrës kanë investuar te tekniku anglez, duke afruar edhe njerëzit e besuar të tij kur drejtonte Braitonin, të cilët kanë të njëjtën filozofi si tekniku aktual.

