Arti solidarizohet me Ukrainën

00:02 27/02/2022

Myley Cyrus e Schwarzenegger solidarizohen me popullin e Ukrainës

Këngëtarja Miley i ka dërguar mbështetjen e saj popullit të Ukrainës në mes të konfliktit të vendit nga ana e Rusisë.Krijuesja e hitit “Malibu” ka kujtuar se ka pasur “eksperiencë të mrekullueshme” gjatë filmimit të videoklipit të saj në vitin 2018 “Nothing Breaks Like A Heart” në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, teksa ka treguar edhe mbështetjen e saj ndaj popullit të Ukrainës pasi Rusia nisi sulmin në shkallë të gjerë kundër vendit të saj fqinj.

“Këtë mëngjes u zgjova me lajmin që më theu zemrën se Ukraina ishte pushtuar. Kam pasur përvojën më të pabesueshme duke filmuar “Nothing Breaks Like A Heart” në Kiev . Unë qëndroj në solidaritet me të gjithë në Ukrainë që janë prekur nga ky sulm dhe me komunitetin tonë global që po bën thirrje për një fund të menjëhershëm të kësaj dhune”, ka shkruar në rrjetet sociale ylli 29-vjeçar i popit.

Miley nuk është e vetmja që po ofron mbështetjen dhe flet kundër presidentit rus, Vladimir Putin. Legjenda e Hollyëoodit, Arnold Schëarzenegger, 74-vjeç, po ashtu ka ofruar mbështetjen e tij për popullin ukrainas në mediat sociale, duke shpresuar që në fund “të mbizotërojë një mendje e shëndoshë”.Ylli i ‘Terminator’ dhe ish-guvernatori i Kalifornisë shkroi: “Mendimet e mia janë me popullin ukrainas”. “Shpresoj se mendja do të mbizotërojë përfundimisht dhe do t’i japë fund kësaj lufte të panevojshme përpara se të shkatërrohen shumë jetë”.

