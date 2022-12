Arti, zejet dhe sporti në shkolla, Rama: Përgatitemi që në janar të hyjmë në një fazë tjetër

19:40 21/12/2022

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar sot në ceremoninë e mbajtur për “Mësuesin e vitit 2022” se në Janar nis një fazë tjetër për programet e artit, zejeve dhe sportit në shkolla.

Rama u shpreh se qeveria ka gati një paketë financiare për këto programe dhe që do t’u mundësojë nxënësve më shumë orë të lira bashkë.

“Jam i bindur që do të krijohet një atmosferë krejt tjetër për palestrat, edukimin fizik, por patjetër edhe për vetë energjinë e komunitetit”-nënvizoi ai.

Rama: Tani përgatitemi që në janar të hyjmë në një fazë tjetër, duke shtrirë nëpër shkolla programet e artit, programin e zejeve si dhe programin e sportit që tanimë ka marrë formë më parë se këto dy të parat që përmenda, Dhe kjo do të thotë që jo vetëm do të stimulojmë zgjerimin e këtyre klubeve por edhe të mbështeten financiarisht. Kemi një paketë të tërë financiare që do të mbështesë programin e arteve dhe të zejeve. Dhe, që do t’i japë mundësi fëmijëve e nxënësve që të kenë edhe më shumë orë të lira që i kalojnë bashkarisht, që i kalojnë larg atyre celularëve, I-Padeve, kompjuterëve që janë shumë të rëndësishëm por nuk mund të jenë jeta e vet. Dhe ju e dini shumë mirë se çfarë problematike është kjo, e dini në shtëpi si prindër, e dini në shkollë si mësues.



Sot kemi rreth 700 skuadra volejbolli e basketbolli të fëmijëve përgjatë gjithë shkallëve, dhe kjo na bën shumë optimistë për vijimin, sepse me kalendarët sportivë, me kompeticionin që do të shtrihet gjatë gjithë vitit, me mbështetjen materiale që siç e keni parë ju kemi dhënë përmes “Komitetit Olimpik” me financim të qeverisë. Jam i bindur që do të krijohet një atmosferë krejt tjetër për palestrat, edukimin fizik, por patjetër edhe për vetë energjinë e komunitetit. Ju e patë, të gjithë e pamë, eventin që çeli këtë epokë të re të lëvizjes së re sportive në shkollë çfarë impakti pati te prindërit, të cilët nuk kanë reshtur së dërguari mesazhe ministres, deputet më kanë treguar plot mesazhe dhe do të bëjmë çmos ta thellojmë më tutje këtë proces./tvklan.al