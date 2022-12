Artileria serbe 2 km larg Jarinjës

19:56 26/12/2022

Vuçiç urdhëron 5 mijë trupa të njësive speciale të jenë në gatishmëri

Serbia ka dërguar artilerinë e rëndë në Rudnicë, dy kilometra para Jarinjës, duke përfshirë gjashtë topa me rreze të gjatë veprimi të Ushtrisë Serbe. Lajmi është bërë i ditur nga mediat serbe, të cilat kanë raportuar se pjesë e trupave që janë dërguar pranë kufirit me Kosovën janë edhe një numër policësh ushtarakë të cilët janë pozicionuar në zonë.

Më herët Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, i ka lëshuar urdhër shefit të Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë serbe, gjeneralit Milan Mojsiloviç, që të rritet numri i pjesëtarëve të njësive speciale të ushtrisë në 5000.

Milos Vuçeviç: Dua të informoj opinionin publik për një urdhër të lëshuar nga Presidenti i Republikës si komandant i forcave të armatosura. Deri në fund të vitit 2023 numri i pjesëtarëve të njësive speciale në ushtri do të rritet. Ushtria serbe do të ketë 5000 ushtarë, nënoficerë dhe oficerë të trajnuar të pajisur me armë më moderne që janë të gatshëm të mbrojnë atdheun, dhe të kryejnë çdo detyrë në çdo kohë dhe në çdo pjesë të territorit tonë.

Ministri shtoi se ata 5000 ushtarë do të jenë të gatshëm t’u përgjigjen të gjitha sfidave në mënyrë që të ata janë gjithmonë në detyrë të mbrojnë atdheun e Serbisë.

Klan News