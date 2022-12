Artistët i shfaqin mirënjohjen, Joni Peçi i përlotur: Dukem si qaraman, por e shikoj çdo punë si fëmijën tim

19:33 16/12/2022

Joni Peçi stilisti i cili kuroi imazhin e shumë prej artistëve pjesëmarrës në festivalin “Kënga Magjike“ ishte i ftuar këtë të premte në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ku tregoi më shumë rreth kësaj eksperience.

Por për Jonin ishte përgatitur një surprizë, në një insert u shfaqën falënderimet e Ardit Gjebreas, Ardit Çunit, Marsela Çibukaj dhe Mario Carta, për punën e mrekullueshme të stilistit. E teksa dëgjonte videomesazhet, Joni Peçi duket se u emocionua, nga mirënjohja e tyre dhe filloi të lotonte.

“Do doja të falënderoja Joni Peçin, i cili ka kuruar jo vetëm këtë tru, por edhe performancën e Anës edhe veshjen time dhe gjithçka në këtë festival”, tha Ardit Gjebera gjatë “Këngës Magjike”

“Joni kjo video shkon për ty e di se shpesh herë fjalët nuk janë të mjaftueshme për të shprehur falënderime të tilla, por me të vërtetë për mua ka qenë kënaqësi e madhe të bashkëpunojmë bashkë në këtë festival dhe të realizojmë një nga performancat më të bukura dhe besoj se çdo artist do donte ta kishte në atë skenë. Faleminderit nga zemra për përkushtimin! Faleminderit për dashurinë dhe respektin që ke treguar ndaj meje dhe që në fund të ditës ke treguar që arti jot është me të vërtetë i nje niveli tjetër, kështu që ky nuk do të jetë bashkëpunimi ynë i fundit”, tha Ardit Çuni në videomesazh.

“Përfitoj nga rasti për të dërguar një falenderim nga zerma, një falenderim të veçantë për artistin e mrekullueshëm të stilit, të finesës dhe i të bukurës që kemi këtu në Shqipëri, po mbi të gjitha artistit me zemër shumë të madhe që unë e kam shumë xhan, siç është Joni Peçi. Faleminderit joni, faleminderit për çdo detaj plot gjenialitet dhe elegancë që i ke dhuruar imazhit tim, këtij “look-u”kaq modern dhe kaq avangardë dhe gjithashtu kostumografisë të bukur për trupin e baletit me të cilën shoqërohej kënga “I Paftuar”. Arti dhe dashuria jote për mua ishin edhe shumë fatsjellës për suksesin e kësaj kënge. Të jam mirënjohëse pa fund, të përqafoj fort, “the one and only, Joni Peçi!””, tha Marsela Çibukaj në viedomesazhin e saj falënderues për Joni Peçin.

“Unë shpesh herë dukem si qaraman. Dukem sepse unë e quaj çdo punë dhe çdo krijim dhe çdo dedikim që çdo punë e imja është pjesë e jetës sime, është pjesë…unë e quaj si një fëmijë që e marr dhe e prezantoj para spektatorit”, u shpreh joni Peçi ndërsa nuk mund t’i fshihte emocionet./tvklan.al