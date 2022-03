Artistja serbe hap ekspozitën “Memory of Being”

23:20 29/03/2022

Në ekspozitë, veprat e Marina Abramovic nga vitet 1960 deri në ditët e sotme

Me rastin e Kaunasit – Kryeqytetit Europian të Kulturës 2022, galeria Meno Parkas prezanton ikonën e botës së artit dhe ekspozitën e artistes Marina Abramovic ”Memory of Being”. Ekspozita do të ketë një formë unike – për herë të parë do të shfaqet si një video-instalim spektakolar i dokumentacionit të performancës dhe filmave të artistit të përzgjedhur.

Në ekspozitë do të shfaqen në detaje veprat e Marina Abramovic nga vitet 1960 deri në ditët e sotme. Artistja planifikon të marrë pjesë në ceremonitë e hapjes dhe një takim të veçantë me të në Kaunas Žalgirio Arena. Për këtë rast, në lituanisht u botua katalogu “The Cleaner”, i cili paraqet punën e Marina Abramovic deri më tani në detaje.

Ekspozita “Memory of Being” e Marina Abramovic është një ngjarje e rëndësishme jo vetëm në Kaunas, Lituani, por edhe në Europë. etrospektiva e interpretimeve të Marina Abramovic na lejon të shohim jo vetëm zhvillimin e veprës së artistes, por edhe dinamikën e brendshme të shikuesit, të ndiejmë perspektivën e kohës dhe të identifikojmë veten në kohën e tanishme. Në vitin 2022, kur Kaunas do të jetë Kryeqyteti Europian i Kulturës, ekspozita “Memory of Being” e Marina Abramovic do të bëhet një qendër e fortë dhe transformuese tërheqëse për publikun vendas dhe mysafirët e qytetit.

