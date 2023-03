Artizani i pazakontë: Kur isha polic ikja në dasma me dajre

Shpërndaje







14:00 26/03/2023

Ndërsa në Gjinar dielli zhduket në horizont dhe vjen mbrëmja, për Pren Ogën nis puna. Ai është një artizan, një polic i dalë në pension që prodhon dajre. “Histori Shqiptare” në Tv Klan e ka xhiruar teksa regj lëkurën e kecit në gëlqere për ta pastruar e më pas për ta tharë.

Ndërkohë nis të punojë dërrasat e zbutura në ujë për të krijuar rrethin e dajres. Proceset që nevojiten për të ndërtuar një dajre marrin plot një javë kohë. Në rrëfimin e tij për programin, Preni tregon ditën e tij të punës dhe historinë pas saj.

Pren Oga: Kam punuar në Polici 25 vjet, tani dola në pension dhe merrem me këtë punë se nuk më del pensioni se 170 mijë Lekë marr unë.

Alma Çupi: Po kur ishe polic bëje dajre?

Pren Oga: Nuk pata bërë. Raste të rralla, vetëm për vete.

Alma Çupi: Çfarë thua? Domethënë ti i je kthyer dajres…

Pren Oga: Kur isha polic unë ikja nëpër dasma me dajre.

Alma Çupi: Sigurisht pa veshjen e policit?

Pren Oga: Normale se veshjen e ruanim.

Alma Çupi: E bukur fare! Një polic që bën dajre, që shkon nëpër dasma, i bie dajres.

Pren Oga: I bie kryeministri dajres, jo unë.

Preni shton se sot dasmat bëhen më së shumti me DJ dhe jo me orkestër sepse kjo e fundit ka më shumë kosto. Ai tregon edhe çmimin që i ka vendosur punës së tij në të shkuarën dhe tani.

Alma Çupi: Për të bërë një dajre, sa ditë pune harxhon ti?

Pren Oga: Një javë. Kurse që punoj, punoj nga ora 11 e natës e deri në 4 të mëngjesit se jam i qetë kur bëj pikturat.

Alma Çupi: Punon natën ti?

Pren Oga: Po, natën. Fle deri nga ora 9, pastaj ngrihem prapë e punoj prapë. Ka kërkesa faktikisht, por shtypen vetëm te çmimi.

Alma Çupi: Iu duket shtrenjtë?

Pren Oga: Në kohën e Enverit unë e shisja një dajre 1500 Lekë, që ishte një 15-ditësh në një kooperativë të tipit të lartë dhe ai 15-ditësh do të thotë që unë duhet ta shes 200 mijë Lekë me paranë tonë sot që të jem me koston e asaj kohe.

Alma Çupi: Ti e shet?

Pren Oga: Kurse unë e shes 100 mijë Lekë këtu, kurse jashtë 100 Euro se dy ditë pune nuk i kanë për mua ata kur unë rri një javë natë e ditë?/tvklan.al