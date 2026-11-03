Aktori i njohur hollivudian, Sylvester Stallone ka rrëfyer një histori të pazakontë nga jeta e tij private, duke zbuluar vështirësitë e mëdha financiare që përjetonte në fillimet e karrierës.
Ai tregoi se për dasmën e parë, në vitin 1974, nuk kishte para as për të blerë një kostum, ndaj u detyrua të merrte hua një veshje nga garderoba e filmit ku po luante, ndërsa bashkëshortja e tij, Sasha Czack, qepi vetë fustanin e nusërisë duke përdorur një perde të vjetër.
Historia është rrëfyer në librin e tij autobiografik “The Steps”, publikuar më 29 shtator, ku Stallone rikthehet te periudha kur ai dhe Sasha përpiqeshin të përballonin shpenzimet e përditshme, ndërsa ëndërronin të kurorëzonin dashurinë e tyre.
“Ne e kishim planifikuar ceremoninë për në dhjetor, ndërsa unë vazhdoja të merrja pjesë në xhirimet e filmit ‘Capone’. Sasha dëshironte të blinte një fustan nusërie, por nuk kishim mundësi financiare. Të gjitha paratë tona shkonin për qiranë, ushqimet e supermarketit dhe riparimet e makinës. Mezi mbijetonim”, shkruan aktori.
Përballë pamundësisë për të blerë një fustan, Sasha vendosi ta krijonte vetë atë, duke përdorur një perde të vjetër nga shtëpia që çifti kishte marrë me qira. Edhe Stallone nuk kishte asnjë veshje zyrtare për këtë ditë të rëndësishme, ndaj iu drejtua departamentit të kostumeve të filmit “Capone”, ku mori hua një kostum gangsteri të viteve 1920, së bashku me këpucët dhe getat përkatëse.
Aktori e kujton me humor pamjen e tij atë ditë, pasi flokët i kishte krehur mbrapa me brilantinë, ashtu siç kërkonte roli në film.
“Me flokët e krehur mbrapa me brilantinë, siç kërkonte epoka e filmit, dukej sikur kisha dalë nga një makinë kohe”, kujton ai.
Dasma u organizua në një ceremoni të vogël dhe mjaft larg tradicionales. Meqenëse çifti nuk i përkiste ndonjë komuniteti të caktuar fetar, ata gjetën një vend të quajtur “Bashkimi i të Gjitha Feve”, të drejtuar nga një grua me titullin Reverend Dingelman.
“Dasma jonë ishte e vogël dhe e pazakontë. Unë kisha veshur një kostum gangsteri të viteve 1920, ndërsa ajo një fustan që e kishte qepur nga një perde. U ulëm në dy kolltuqe lëkundëse, ndërsa Reverend Dingelman kryente ceremoninë përpara oxhakut”, rrëfen aktori në librin e tij.
Një mikeshë e menaxheres së Stallone, Jane Oliver, ofroi shtëpinë e saj për të zhvilluar ceremoninë. Të pranishëm ishin vetëm pak persona, mes tyre Jane Oliver dhe bashkëshorti i saj, Valentine Sherry, të cilët shërbyen edhe si dëshmitarë të çiftit.
Sylvester Stallone dhe Sasha Czack qëndruan të martuar për rreth 10 vite, përpara se të ndaheshin në vitin 1985. Nga martesa e tyre erdhën në jetë dy djem, Sage, i lindur në vitin 1976, dhe Seargeoh, i lindur në vitin 1979. Sage u nda nga jeta në vitin 2012, në moshën 36-vjeçare, si pasojë e një ataku kardiak.
Pas divorcit, aktori u martua me Brigitte Nielsen, me të cilën qëndroi nga viti 1985 deri në vitin 1987. Në vitin 1995, ai kurorëzoi martesën me Jennifer Flavin, me të cilën ka tri vajza: Sophia, Sistine dhe Scarlet.
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