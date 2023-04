As me “e” dhe as me “y”, këngëtarja zbulon të ‘fshehtën’ e emrit: Asnjëherë s’ma kanë thënë tamam

18:44 06/04/2023 Në mbyllje të intervistës së saj në “Rudina” në Tv Klan, këngëtarja Mifarete Laze zbulon se ky është emri i saj në pasaportë. Artistja shpjegon se gjithmonë shkronja “i” është zëvendësuar me “e” apo “y” sepse preferohej më shumë asokohe. Rudina Magjistari: Myfarete e kam ditur gjithmonë, por nuk e di pse në festivale ta thonë me “Me”, dukej sikur e theksonin që është me “Me”, por në fakt është Myfarete Laze. Mifarete Laze: Tamam, tamam e kam Mifarete. Rudina Magjistari: Me “i”. Mifarete Laze: Asnjëherë s’ma kanë thënë tamam. Rudina Magjistari: Në pasaportë e ke me “i”. Në pasaportë e ka Mifarete Laze! Mifarete Laze: Nuk iu pëlqentë ne Shkodër, nuk iu tingëllonte bukur, atëherë e bënin herë me “y”, herë me “e”. Mua më pëlqeu ashtu, s’bëra zë./tvklan.al













