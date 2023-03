“As turke, as gjermane nuk ka goditur”, Nik Xhelilaj: Duhet të vijmë këtej nga mëmëdheu

Shpërndaje







22:12 03/03/2023

Kurioziteti i fëmijëve dhe jo vetëm është se çfarë kombësie do të mund të ketë partnerja e ardhshme e aktorit Nik Xhelilaj.

I pyetur nga Noeli, sonte në “Në kurthin e Piter Pan”, aktori deklaroi se meqënëse asnjë vajzë turke apo gjermane nuk e ka “goditur” në zemër, mbase i duhet të kthejë sytë nga Shqipëria.

Noel: Kush të pëlqen për nuse, shqiptare, gjermane apo turke?

Nik Xhelilaj: Pyetje e vështirë…

Noel: Turke them unë.

Nik Xhelilaj: Turke, meqë dashke ti turke, atë po zgjedh dhe unë.

Alketa Vejsiu: E humbe audiencën shqiptare Nik.

Nik Xhelilaj: Pse?

Alketa Vejsiu: Atje në Turqi bëju qejfin turkeve, ç’ke me turket këtu? Gjithë këto vajza shqiptare beqare këtu që presin për një djalë si ti.

Nik Xhelilaj: E para, nuk jam fare në ato ujëra, por përderisa kam 10 vjet andej, as turke, as gjermane nuk ka goditur, do të thotë që duhet të vijmë këtej nga mëmëdheu. Mbase mund të shohim çik me sy më të mirë Shqipërinë./tvklan.al