Asambleja e PS/ Rama: Jemi në fazën e angazhimit për anëtarësimet e reja dhe adresimin e balancës gjinore

19:16 21/02/2024

Në përfundim të mbledhjes së Asamblesë së PS-së, kryeministri i vendit, Edi Rama ka mbajtur një prononcim për mediat. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama është shprehur se me anëtarësimet në PS janë shumë mirë teksa ka shtuar se janë në fazën e dytë. Kryeministri Rama ka shtuar se kjo fazë ka të bëjë me angazhimin për anëtarësimet e reja dhe për adresimin e balancës gjinore në pjesëmarrje.

Edi Rama: Fjala ime këtu është në respekt tuajin. Doni të dini më shumë, anëtarësohuni në PS dhe futjuni aktivizimit politik në PS, ndryshe çfarë të ju them. Me anëtarësimet jemi shumë më mirë se çfarë disa nga kolegët mendonin dhe shpreheshin, tani jemi në fazën e dytë. Siç e vendosëm në asamblenë kombëtare, faza e angazhimit për anëtarësimet e reja dhe për adresimin e balancës gjinore në çdo qark. Ka pika të caktuara që janë në zona rurale, ku duhet bërë pak më shumë punë për të garantuar pjesëmarrje më të balancuar mes burrave dhe grave.

Kryeministri Rama ka thënë se ndryshimet janë pjesë e jetës së PS-së teksa ka shtuar se kjo parti ndryshon vetveten. Rama ka thënë se pjesë e PS-së do të jetë një mesatare prej 10 organizatash teksa ka shtuar se do të marrë pjesë në çdo mbledhje që ata do të zhvillojnë.

Edi Rama: Ndryshimet janë pjesë e jetës së PS, ndaj dhe PS është parti fituese sepse nuk pret që ta ndryshojnë të tjetrët, por ndryshon vetveten. Unë e shoh pozitiv angazhimin, plus që sistemi ynë që ka një komponent më të zhvilluar dixhital. Ka pasqyra që flasin vetë dhe nuk është thjesht çfarë raporton njëri apo tjetri me fjalë. Ndarja e punës së gjithë anëtarëve të asamblesë, mesatare prej 10 organizatash, unë do i kem dhe organizatat e mia. Po, do të jem në të gjitha qarqet dhe do të marr pjesë në të gjitha mbledhjet.

Pyetjes se a e impakton organizimi i opozitës me protestën e djeshme, kryeministri Rama i është përgjigjur duke thënë se nuk e ndjek opozitën. Në një prononcim për mediat pas mbledhjes së Asamblesë së PS-së, Rama është shprehur se ajo nuk është opozitë, por janë grupe.

Pyetje: A ju impakton organizimi i opozitës në krahun tjetër që kishte dhe një protestë dje?

Edi Rama: Nuk kam informacion për organizim të opozitës, nuk e ndjek opozitën sepse nuk kam asnjë interes dhe asnjë arsye që të jemi i vëmendshëm që të di se çfarë bën ajo. Ju që thoni opozita… Në fakt nuk është opozita, por janë konglomerate, grupe dhe realisht nuk kam…

Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama ka thënë se reflektimi në PS ka qenë pozitiv teksa ka shtuar se është e rëndësishme që të gjithë të jenë të motivuar.

Edi Rama: Ne nuk kemi një problem sot për sot, as me kritikat dhe as me vetëkritikën sepse në asamblenë e përgjithshme që u zhvillua disa ditë më parë, ka pasur kritika dhe vetëkritika. Reflektimi ka qenë shumë pozitiv sepse është çështje mobilizimi në të gjithë trupën. Ka lojtarë që hyjnë menjëherë në lojë, e rëndësishme që të gjithë jemi të motivuar dhe ne nuk kemi problem serioz në këtë fazë.

Për rreth 1 orë e 20 minuta është mbajtur online “me dyer të mbyllura” Asambleja e Partisë Socialiste, e cila ka nisur me fjalën e kryesocialistit Edi Rama. Referuar asaj që ka mësuar gazetarja e Klan News, Klesiana Omeri, kryeministri Rama ka thënë se problem serioz janë përbërja e organizatave dhe regjistri i PS-së dhe ka kërkuar cens real të anëtarëve aktivë të partisë.

“Problemet e konstatuara janë serioze në përbërjen e organizatave dhe regjistrin e partisë. Nevojë për të arritur balancën gjinore në bashkëdrejtimin e organizatave. Duhet një Cens real i anëtarëve aktivë. Ndajeni veç pjesën jo aktive: E verifikojmë këtë të dytën nëse ka vdekur, emigracion apo i larguar nga partia. Duam minimalisht 4 anëtatë të rinj në çdo organizatë. Dua dokumentim organizatë më organizatë prej çdo drejtuesi politik. Dua raport dhe fotografi. Pas kësaj bëjmë zgjedhje 15 Mars-15 Prill. Duhet ripërtëritje të çdo qelize të parties”, mësohet të ketë thënë Rama.

Gjatë fjalës së tij, Rama ka thënë se barrën më të madhe e kanë drejtuesit politikë, të cilëve ju ka bërë thirrje që të punojnë sikur në 15 Mars të jenë zgjedhje e përgjithshme.

“Unë i kam anuluar të gjitha aktivitetet e tjera dhe do të bëj organizatat e mia. Kam marrë zonën time me nga një zonë për çdo qark. Ju të tjerët do bëni një për një organizatat tuaja. Një për një. Barrën kryesore e kanë drejtuesit politikë edhe pse kanë ngarkesë të madhe. Por punoni sikur në 15 Mars të ishin zgjedhjet e përgjithshme.”

Në fjalën e mbajtur në nisje të Asamblesë së PS, Rama ka kërkuar që të bëhet analizë për çdo kryetar njësie organizative.

“Të bëhet edhe një analizë për çdo kryetar njësie organizative. Duhet të na përfaqësojnë totalisht në këtë përpjekje. Mbi çdo gjë, ato struktura janë aty për hallet e njerëzve. Të jenë një iventar për çdo familje, të dhënat sociale, ekonomike dhe hallet e tyre.”

Kryeministri Rama ka veçuar strukturat e Bashkisë Vlorë, për të cilat ka thënë se është alarmante që ka kaq shumë fiktivitet teksa ka bërë thirrje që deputetët të marrin seriozisht përgjegjësitë e tyre.

