Asambleja e PS, Rama: T’i japim partisë një profil të ri politik

Shpërndaje







10:15 07/05/2022

Në punimet e Asamblesë së Partisë Socialiste, kryetari dhe Kryeministri Edi Rama u ka bërë thirrje anëtarëve të partisë që të punojnë për t’i dhënë PS-së një profil të ri politik.

“Për zgjedhjet vendore ne e kemi nisur dhe do t’i kushtojmë vëmendjen e të gjithë pjesës së dytë të këtij vitit dhe pjesës së parë të vitit në vijim, por është jashtëzakonisht e rëndësishme për vitet që vijnë për të gjithë këtë dekadë sepse është dosmosdoshmëri që ne t’i japim drejtimit të partisë jo vetëm një impuls të ri por dhe një profil të ri politik që na mungon, që na siguron që partia ka zë në territor dhe ku kryetari apo kryetarja e partisë nuk janë as hije të kryetarëve të bashkisë, as konkurrentë me kryetarët e bashkisë, as burokratë, as zyrtarë që merren me punësime, por janë zëdhënës politik të PS. Për këtë arsye procesi duhet të jetë jashtëzakonisht i vërtetë.

Duhet të shmanget çdo lloj formalizmi në këtë proces, duhet që asambletë e partisë të jenë shumë aktive por të mos kenë monopolin e procesit, të shmangen nxjerrjet në ballë të drejtuesve të partisë që janë rezultat i konflikteve apo përplasjes për të ndryshuar ekuilibrin e forcave mes grupeve të ndryshme, por na duhet një zgjedhje që të garantojë një transformim të PS dhe për të garantuar vazhdimësinë e PS si forcë qeverisë. Garancinë për të qëndruar më tutje në krye të vendit na i jep një PS që arrin në territor të na përfaqësojë me dinjitet dhe arrin të komunikojë ashtu si duhet me njerëzit pa harruar që anëtarësia jonë reale është 60-70 mijë ndërkohë që votuesit tanë janë 600-700 mijë edhe më shumë se kaq”, tha Kryeministri Edi Rama. /tvklan.al