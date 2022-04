Asambleja i hap rrugë ndryshimeve të Statutit

20:01 06/04/2022

Rama: Mandati i katërt nuk është i pamundur

Qeveria do të bëjë publike të enjten rezultatet e Këshillit Kombëtar, përmes të cilit u kërkua mendimi i qytetarëve për 10 çështje që i takojnë qeverisjes.

Në një mbledhje virtuale të Asamblesë Kombëtare, Kryeministri i njohu anëtarët e këtij forumi me formatin që është menduar zhvillimi i Kongresit të ditës së shtunë, ku do të miratohen ndryshimet në statut si dhe do të shtohet sekretariati ekzekutiv në qendër.

Kongresin kryesocialisti nuk e sheh thjesht si mbledhjen e radhës por nisur dhe koha kur zhvillohet duhet të japë mesazhe të forta nga partia në pushtet.

Për Ramën, nëse vetëkënaqja nuk i pushton, mandati i katërt nuk është i pamundur për PS.

Në Kongres, veç fjalës së Kryeministrit do të flasin të gjithë Sekretarët si dhe ministrat, të ndarë në panele sipas sektorëve që mbulojnë.

Pas mbledhjes së Asamblesë, Rama foli për zgjedhjen e Presidentit të ri, duke u shprehur se PS për herë të parë i ka votat për të zgjedhur vetë kreun e ri të shtetit.

Ndërsa pyetjes se sa shanse ka që Lulzim Basha të jetë Presidenti i ri i vendit ai dha këtë përgjigje: “Lulzim Basha mund të bëhet President i Republikës me votat e kësaj shumice aq sa Sali Berisha mund të fitojë çmimin OSCAR”.

