Asgjësohen 13 mijë bimë kanabis në Shkodër

13:09 07/09/2023

Operacioni “Fly” u shtri në 9 fshatra në zonat malore. Merr pjesë edhe “RENEA”

Rreth 13 mijë bimë kanabis sativa janë asgjësuar nga policia në qarkun e Shkodrës. Aksioni për goditjen e kultivimit të narkotikëve u shtri në 9 fshatra. Në operacionin Fly u angazhuan 550 efektivë, të FNSH Tiranë dhe Fier, Repartit RENEA dhe policisë së Shkodrës.

Efektivët e repartit “RENEA” u transportuan me helikopter, pasi bimët e kultivuara ishin në një terren shumë të thellë malor dhe me rrezikshmëri të lartë për jetën e punonjësve të Policisë. Ata mundën të mbërrinin në vende të ndryshme, në territorin e fshatit Palaj, njësia administrative Shosh, ku ishin kultivuar bimë narkotike. Nga këto zona, Policia asgjësoi nëpërmjet djegies, 2.220 bimë narkotike.

Në vijim të operacionit në terrenin malor të fshatrave, Mnelë, Shllak, Temal, Vilzë, Prekal, Urë e Shtrenjtë, Kir dhe Ana e Malit u asgjësuan 10.611 bimë kanabisi.

Për numrin e lartë të bimëve narkotike të sekuestruara, policia nuk ka identifikuar asnjë autor.

Në lidhje me operacionin e policisë, reagoi edhe ministri i brendshëm Taulant Balla, i cili përgëzoi policinë e shtetit për ndërhyrjen nga toka dhe ajri në disa zona malore të Shkodrës.

Ministri bëri me dije se deri më tani në shkallë vendi janë asgjësuar me anë të djegies 289.357 bimë narkotike canabis sativa, nga të cilat 246.357 bimë dhe 41.713 fidanë. Bëhet me dije se janë identifikuar 202 autorë, nga të cilët 111 të arrestuar, 63 në kërkim, 29 me masë tjetër sigurie. Gjithashtu janë proceduar penalisht për shpërdorim detyre dhe moskallëzim krimi 114 persona.

Gjatë vitit të shkuar policia asgjësoi 116 mijë rrënjë kanabis sattiva.

TE DHENA PER KANABISIN

246.357 bimë dhe 41.713 fidanë

202 autorë, nga të cilët 111 të arrestuar

63 në kërkim, 29 me masë tjetër sigurie

114 në hetim për shpërdorim detyre e moskallëzim krimi

