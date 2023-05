Ashpërsohen dënimet për dhunë në familje

Shpërndaje







15:50 18/05/2023

Nuk do të ketë gjykim të shkurtuar për autorët

“Kush kryen një krim brenda familjes apo ndaj të miturve nuk do të përfitojnë nga ulja e dënimit. Janë këto ndryshimet në pr/ligjin e Kodit të Procedurës Penale të depozituar në Kuvend”, raporton gazetarja Erikleda Dorezi.

Propozimet për ndryshim të Kodit të Procedurës Penale përfshijnë krimet e rënda kundër të miturve dhe familjes.

Sipas këtij projektligji personat që ushtrojnë dhunë në familje dhe krime kundër fëmijëve nuk do të kenë mundësi të përfitojnë ulje dënimi prej gjykimit të shkurtuar.

Deri më tani kushdo që kryen vepra të tilla dënohej me 5 vite burg dhe në rastin e ripërsëritjes me 10 vite burg, por që me dënimin e shkurtuar ky dënim shkonte në 3.5 vite burg dhe në rastin e ripërsëritjes në 6 vite burg.

Me ndryshimet e propozuara, dhuna brenda familjes dhe të miturve do dënohet me 5 vite burg dhe ripërsëritësit me 10 vite burg. Në rastin kur kemi vrasjen e një të mituri, dënimi ndaj autorit ishte nga 20 vite burg deri në burgim të përjetshëm, por që me gjykimin e shkurtuar zbriste në 16 vite.

Sipas Ministrisë së Drejtësisë ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale vijnë pas pyetësorit të Këshillimit Kombëtar për Shqipërinë.

“Ratio i këtyre ndryshimeve ka të bëjë me mospërfitimin e uljes së dënimit që vjen si pasojë e pranimit të gjykimit të shkurtuar dhe për t’u dhënë një përgjigje ndëshkuese, veçanërisht të rëndë, krimeve që bartin rrezikshmëri të theksuar shoqërore”.

Në relacionin bashkangjitur pr/ligjit thuhet se kjo praktikë ndiqet edhe në Itali, sipas të cilit nuk lejohet gjykimi i shkurtuar për krime të tilla.

Tv Klan