Ashpërsohet Kodi Penal për marrëdhëniet seksuale me të mitur

Shpërndaje







15:56 28/01/2024

Mbi 14 vjeç përbën vepër penale, dënim dhe për poligaminë

Rasti i kardiokirugut, Dervish Hasi, 42 vjeç i cili prej 2 vitesh ishte në një marrëdhënie intime me një vajzë vetëm 16-vjeçare, por dhe shumë raste të tjera, kanë nxjerrë në pah mangësinë që ka Kodi Penal aktual për të dënuar marrëdhëniet seksuale me të miturit.

Edhe pse ky shqetësim është kthyer më së shumti në vëmendje në javët e fundit për shkak të rasteve të bëra publike, Tv Klan mëson se nisur nga evidencat e mëparshme Ministria e Drejtësisë e ka përfshirë ashpërsimin e kësaj vepre në ndryshimet e Kodit të ri Penal.

Në draft-propozimin e përfunduar në Nëntor të 2023, thuhet se mosha kur vepra penale e kryerjes së marrëdhënies seksuale me të mitur merr efekt do rritet me 2 vite, pra nga 14 në 16 vjeç.

Sa i takon marzhit të dënimit, drafti i ri propozon nga 5 deri në 10 vite burg.

Gjithashtu krahas këtij shqetësimi, në draftin e hedhur për diskutim propozohet kategorizimi i poligamisë si vepër penale. Sipas dokumentit që Tv Klan disponon për këtë fenomen është parashikuar nga dënim me gjobë deri në tri vite burg.

Ndryshimet e propozuara në këtë draft nga Ministria e Drejtësisë, ndonëse janë më shumë se kurrë të domosdoshme ende nuk janë hedhur për konsultim publik çka do i hapte kështu rrugë kalimit të tyre në Kuvend.

Tv Klan