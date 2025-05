Elseid Hysaj ishte protagonist në ndeshjen mes Empolit dhe Lazios, e fituar minimalisht nga kryeqytetasit.

Mbrojtësi i Shqipërisë, e nisi ndeshjen si titullar te Lazio dhe ishte menjëherë vendimtar. Shkodrani asistoi te goli i parë, i shënuar nga Dia në fillim të takimit.

Ky gol në fund i dha 3 pikët skuadrës së Baronit. Megjithatë, Hysaj e mbylli ndeshjen para të tjerëve.

31-vjeçari u ndëshkua me karton të kuq në minutën e 76-të, pas dy të verdhëve dhe la ekipin me 10 futbollistë në fushë.

Më herët edhe Empoli kishte mbetur me 10 lojtarë, pasi Kolombo u ndëshkua me të kuq. Tek Empoli, luajti titullar një tjetër shqiptar, Ardian Ismajli, i cili ishte një nga më të mirët në fushë dhe sipas notës 6.9, ai u vlerësua më shumë se çdo lojtar tjetër te vendasit.

Me këtë fitore, Lazio ngjitet në vendin e katërt me 63 pikë, ndërsa Empoli renditet i parafundit me 25 pikë. /tvklan.al