Modelja dhe sipërmarrësja Hailey Bieber ka folur për vështirësitë shëndetësore që ka kaluar pas ardhjes në jetë të djalit të saj, Jack Blues. Në një intervistë për revistën “WWD”, ajo zbuloi se është përballur me PMDD-në, një çrregullim më i rëndë se sindroma e zakonshme premenstruale, për të cilin, sipas saj, mungon ndërgjegjësimi dhe kërkimi shkencor.
Bashkëshortja e Justin Bieber theksoi se ndarja e përvojës së saj me të tjerët e ndihmon të mos ndihet e vetme, ndërsa nënvizoi nevojën për më shumë diskutime rreth problemeve që prekin shëndetin e grave.
Në këtë drejtim, edhe marka e saj e kozmetikës, Rhode, ka ndërmarrë një nismë konkrete. Kompania ka bërë të ditur se do të kontribuojë me pesë milionë dollarë gjatë tre viteve të ardhshme për Fondacionin për Shëndetin e Grave, duke synuar financimin e studimeve në fusha që nuk marrin vëmendjen dhe mbështetjen e nevojshme.
Fondi do të mbështesë kërkimet për shëndetin gjatë shtatzënisë dhe periudhës pas lindjes, sëmundjet autoimune, si dhe krijimin e trajtimeve dhe metodave më të mira diagnostikuese për nënat dhe vajzat adoleshente.
PMDD është një formë e rënduar e sindromës premenstruale, e cila shfaqet në ditët para menstruacioneve. Ajo mund të shoqërohet me simptoma të forta emocionale dhe psikologjike, përfshirë depresionin, ankthin, irritimin dhe luhatjet e menjëhershme të humorit.
Nuk është hera e parë që Hailey flet publikisht për problemet e saj shëndetësore. Pas lindjes, ajo kishte treguar se ishte përballur edhe me një episod të rëndë gjakderdhjeje, ndërsa në vitin 2022 pësoi një atak ishemik të lehtë.
/tvklan.al