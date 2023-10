Askush nuk e priste! Ueda bën deklaratën e fortë për Aleksandrosin

19:33 14/10/2023

Ishullorët kanë marrë pyetje nga publiku të cilave iu janë përgjigjur. Ueda ka qenë një nga vajzat e vilës së dashurisë që ka marrë një pyetje nga publiku, në lidhje me Aleksandrosin.

Pyetja: A do ta zgjidhje Aleksandros përsëri?

Ndërkohë që ajo është përgjigjur:“Jam shumë e zhgënjyer dhe nëse kjo gjë do të ndodhte jashtë do të veproja në të njëjtën mënyrë. Jam shumë e prerë në vendime të mia dhe kur vendos të vazhdoj përpara, për të njohur dikë tjetër që besoj është më i miri për mua nuk do të kthehem më pas.”

Kujtojmë se Ueda dhe Arlindi janë bërë çift nga rikrijimi që ndodhi gjatë javës në Love Island Albania, ndiqni episodet ditore për më shumë./ Love Island Albania