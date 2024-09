E di kush është menaxheri më i mirë i parave të tua? Ti. A e di se çfarë pajisje “jashtëtokësore” të duhet për këtë gjë? Vetëmcelulari yt. Po, po. Me disa prekje në ekran, mund tëkontrollosh gjendjen e llogarisë tënde, të aplikosh për njëkredi ose të paguash faturat, të gjitha pa dalë nga shtëpia.

Ditët e pirgjeve të rënda me dokumente po marrin fund dheështë koha për të përqafuar të ardhmen digjitale të shërbimevefinanciare. Kur procedurat janë digjitale, ato lënë një gjurmëtë qartë në sistem që mund të gjurmohet dhe verifikohetlehtësisht, duke reduktuar rrezikun e mashtrimit dhe gabimit.

Shërbimet financiare digjitale sjellin një nivel transparencedhe aksesueshmërie që sistemet e bazuara në letër, thjesht nukmund ta arrijnë. Kur të gjitha informacionet e tua financiarejanë të disponueshme në majë të gishtave, mund të marrëshvendime më të informuara dhe të qëndrosh në kontrollin e financave të tua.

Me rritjen e shërbimeve financiare digjitale, koha e letrave, ikjes nëpër degë dhe pritjet me orë të tëra kanë marrë fund dhesot celulari ynë shërben si banka jonë. Kjo, jo vetëm qëkursen kohë, por gjithashtu siguron që të gjithë, pavarësishtnëse ndodhen në qytet apo fshat, në mal apo fushë, në zyrëapo në rrugë, të kenë akses në shërbimet bazë financiare.

Ky nivel aksesi është veçanërisht i rëndësishëm kur nuk ke“miq” për të nxjerrë vërtetime e dokumente, apo kur s’kekohë pasanikësh dhe çdo minutë të kushton shumë sepse tëduhet të marrësh leje nga puna. Kjo mesa duket, nuk ështëdiçka që Banka e Shqipërisë e ka marrë në konsideratë, sepseme rregulloren e saj të re, ajo pritet të rikthejë pikërishtmakthin e mijëra e miliona shqiptarëve: dokumentet dhevërtetimet.

Tashmë, edhe për 5000 Lekë hua, do të duhet të bësh gati një“mullar” me dokumentacione të ndryshme. Pasi të presësh nëradhë për t’i marrë, do duhet të presësh në radhë për t’idorëzuar. Kjo rregullore e re nga BSH pritet të rikthejëepokën e letrave, rradhëve në privat e shtet dhe një jetë më tëvështirë për njerëzit më në nevojë.

Me regjistrat e informacioneve akoma të mbyllura dheinformacionet e adresave dhe pagave të padigjitalizuara, marrja e këtyre informacioneve do të kthehet në një akrobaciburokratike. Dikush ta lajmërojë Bankën e Shqipërisë se e gjithë bota e përparuar po lëviz drejt një sistemi financiarplotësisht digjital, dhe do ishte mire ta ndiqnim edhe ne. Ky kalim drejt digjitalizimit nuk është vetëm një trend; është njëevolucion i domosdoshëm që do të çojë në një sistemfinanciar më gjithëpërfshirës dhe më të drejtë.