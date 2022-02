“Askush nuk përfaqëson opozitën më shumë se kandidatët e “Shtëpisë së Lirisë”, Komisioni i Rithemelimit i përgjigjet PD-së

16:10 06/02/2022

Përmes një postimi në faqen e zyrtare në Facebook, drejtoresha e Komunikimit të Komisionit të Përkohshëm të Rithemelimit të Partisë Demokratike është shprehur se ‘’askush nuk përfaqëson opozitën më shumë se kandidatët e “Shtëpisë së Lirisë”

Kjo deklaratë erdhi si përgjigje ndaj reagimit të PD pasi Sali Berisha prezantoi në Durrës kandidatin e koalicionit Shtëpia e Lirisë, pasi sipas tyre, Berisha dhe kandidatët e tij janë pjesë e LSI.

“Përballë braktisjes nga demokratët dhe disfatës së sigurtë që e pret në 6 Mars, shoqata Brava – Bardhi për llogari të Edi Ramës, vazhdon sulmet ndaj demokratëve dhe partive të tjera opozitare.

Askush nuk përfaqëson opozitën më shumë se kandidatët e “Shtëpisë së Lirisë” të cilët në kontrast të thellë me kandidatët e zarfeve të Lulzim Pazarit, janë zgjedhur për herë të parë nga vetëm demokratët me parimin një anëtar një votë!

Kjo është dhe arsyeja që jo vetëm demokratët, por i gjithë populli opozitar në vend të kandidatëve të zarfit do të zgjedhë kandidatët e votës së lirë. Në vend të pazareve do të zgjedhë përballjen me Edi Ramën dhe në vend të humbjes do zgjedhë fitoren.

Boll me Edi Ramën dhe humbësin serial Lulzim Brava! Vota për Lulzim Bravën është votë për pazar – për humbjen e radhës! Vota për kandidatët e Shtëpisë së Lirisë është votë për bashkimin e demokratëve dhe gjithë popullit opozitar!

Është votë për rikthimin e Shpresës dhe FITORES”, është shprehur në postimin e saj Floriana Garo./tvklan.al