Asllani: Egnatia na vuri në vështirësi/ Rrogozhinasit u mundën në miqësore 4-2 nga zikaltrit

20:01 14/08/2023

Vlerësime nga mesfushori kuqezi

Egnatia u mund nga Interi në ndeshjen miqësore të luajtur në stadiumin “Paolo Maza” të Ferarës me rezultatin 4-2. Skuadra rrogozhinase e nisi mirë sfidën. Egnatia arriti të ruante avanazhin deri në minutën e 55 të lojës, kur barazoi Nikolo Barela. Medeiros me penallti shënoi sërish për rrogozhinasit. Por Lautaro Martinez i dha kryesimin zikaltërve me 2 gola të shënuar në minutat 79 dhe 83.

Golin e fitores e realizoi Xhakomo Stabile në minutën e 90 të lojës. Një paraqitje të mirë në këtë përballje bëri edhe portieri Alen Sherri, i cili u dallua për pritjet e tij që shmangën të tjerë gola. Në përfundim të takimit, mesfushori kuqezi i Interit, Kristjan Asllani dha opinionin e tij për sfidën.

“Kjo skuadër na vuri në vështirësi! Janë në ekip fizik, që bënë presion për çdo top. E nisën mirë, por ne u treguam të zotë dhe e ndryshuam rrjedhën e takimit. E kjo na kënaq. Qëllimi nga ne lojtarët është që të luajmë sa më shumë minuta. Tani po presim nisjen e kampionatit.”

Asllani tha se gjendja e Interit është e mirë dhe grupi i lojtarëve është i fortë dhe i bashkuar.

