Asnjë fëmijë i pavaksinuar nga fruthi në çerdhe dhe kopshte

19:40 25/08/2022

Mjekja: shtyrja e vaksinimit me disa muaj ndikon ne uljen e nivelit të mbrojtjes për fëmijët

Mos kryerja e vaksinave të detyruara që janë pjesë e kalendarit të vaksinimit po vë në rrezik shpërthimin e disa sëmundjeve infektive te fëmijët dhe sidomos të fruthit. Ekspertët thonë se në institucionet arsimore dhe sidomos në çerdhe dhe kopshte duhet të kërkohet patjetër vërtetimi i vaksinimit, sepse vihet në rrezik jeta e fëmijëve.

Evgjeni Kaçi: Çerdhet dhe kopshtet dhe institucionet parashkollore normalisht kanë edhe ato peshën e vetë, sepse një i pavaksinuar nuk duhet të futet në institucion. Pra një fëmijë 3 vjeç i pavaksinuar, infekton të tjerë që nuk u ka ardhur koha për t’u vaksinuar.

Shumica e prindërve sipas mjekes bëjnë shtyrjen e vaksinës se fruthit me 3 apo 6 muaj, nga koha që duhet të bëjnë e cila është 1 vjeç. Por kjo shtyrje sjell dhe ulje të efikasitetit të vaksinës.

Evgjeni Kaçi: Gjithë trupat që ka marrë fëmija nga nëna bien në fund të vitit të parë, shkojnë në zero për këto sëmundje infektive. Kështu që detyrimisht bëhet atëherë për të bërë edhe mbrojtje maksimale. Në qoftë se ata e bëjnë më vonë do kemi një mbrojtje më të ulët, do kemi një rrezik, një rrisk. Pas vaksinimit të një vjetorit, ne kemi edhe një rivaksinim në vitin e 5 të jetës që është një dozë mostër që plotëson imunizimin për të treja sëmundjet. Janë sëmundje shumë të frikshme.

Për vitin 2021 Shqipëria ka hyrë në hartën e vende me rrezik për përhapjen e disa sëmundjeve infektive, siç janë fruthi ruebeola dhe paroatiti, pasi mbulesa vaksinale për këto sëmundje ka rënën në 89%, nga 95% që ishte para pandemisë në 2019.

Klan News