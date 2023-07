Asnjë reagim nga Kurti, Rama: Edhe hasmit i hapet dera

19:39 06/07/2023

Prishtinë, Kryeministri pritet nga Presidentja Osmani dhe kreu i Kuvendit Konjufca

Edi Rama e kishte lënë në axhendën publike në rrjetin e tij Facebook në pritje të konfirmimit, takimin me homologun kosovar. Para se të merrte në Rinas rrugëtimin ajror drejt Shkupit e më pas Prishtinës kryeministri publikoi një foto ku shihej me ministrat Peleshi e Dhuka dhe me këshilltaren Barbullushi duke i bërë një ofertë publike në distancë Albin Kurtit. Plot 13 marrëveshje të firmosura nga qeveria e Tiranës që sipas kryeministrit Rama ishin dorëzuar në mëngjes në Ministrinë e Jashtme në Kosovë për kundërfirmosje.

“Me kundërfirmosjen e palës kosovare këto marrëveshje hyjnë menjëherë në fuqi. Mbetem me shpresë se pas heqjes së merakut të shprehur publikisht nga Kryeministri Kurti për qytetarët e penguar të përfitojnë nga 13 marrëveshjet, do të kemi edhe konfirmimin e takimit me Albinin.”

Orët në vijim Rama, ministrat, stafi dhe dhjetra gazetarë e kameramanë nga Tirana i kaluan në Shkup, por me sy e veshë nga Prishtina në pritje që Kurti të reflektonte. Në krah të Kovaçevskit, Rama i përmendi Kurtit kanunin, gjë që kishte ndodhur në samite ndërkombëtare kur Kurti ishte ndjerë shpesh i emocionuar nga prania e Ramës apo takimet e ngrohta edhe në kohe pandemie në Prishtinë.

Shpresat për këtë takim të munguar u shtuan kur në “Facebook story” u shfaq nga Prishtina ministrja kosovare e Drejtësisë Albulena Haxhiu që me foto dëshmonte se e kishte nënshkruar marrëveshjen me Shqipërinë. Haxhiu mbeti e vetmja dritë shprese në mjegullnajën pa asnjë reagim tjetër në orët në vijim kur po afronte turi në Prishtinë për miqtë nga Tirana të cilët kishin të konfirmuar vetëm takime me Presidenten Osmani dhe kryeparlamentarin Konjufca.

Albin Kurti, i qëndroi stoik fjalës se do të takohej me Ramën në kuadër të mbledhjes së dy qeverive shqiptare, mbledhje e anuluar nga Rama e cila duhej të zhvillohej më 14 Qershor në Gjakovë. Rama nuk e kishte konsultuar Kurtin javë më parë kur nisi drejt kancelarit Scholz, presidentit Macron, SHBA-ve dhe Brukselit draftin e tij për bashkësinë e komunave serbe, as kur hodhi idenë që për fatin e dialogut Kosovë -Serbi të vendosej në një konferencë ndërkombëtare.

Kryeministri shqiptar u tregua i ashpër edhe me sjelljen e Kurtit me 4 komunat në veri. Në mbledhjen që nuk u mbajt në Gjakovë, qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë do të nënshkruanin 13 marrëveshje që përfshinin fusha të ndryshme: drejtësinë, arsimin, shëndetësinë, bujqësinë, kulturën dhe mbrojtjen.

Mbi tryezën e shtruar me ngjyrat e flamurit kombëtar ishte vënë edhe një deklaratë për forcimin e bashkëpunimit mes dy shteteve në fushën e sigurisë. Kjo do të ishte mbledhja e 9-të mes dy qeverive.

Nga 41 marrëveshje të nënshkruara 39 prej tyre janë zbatuar plotësisht e dy tjera janë në fazën finale të zbatimit.

