Asnjë rezultat në samitin informal të BE

Samiti informal i liderëve europian zhvilluar të martën nuk prodhoi ndonjë rezultat konkret, përveçse nxorri në pah mosmarrëveshjet mes Gjermanisë dhe Francës, dy vendeve më të fuqishme të unionit, për pasardhësin e Zhan Klod Junkerit në krye të Komisionit Europian.

Me detyrën e vështirë të gjetjes së një zgjidhjeje u ngarkua kreu i Këshillit Europian Donald Tusk, i cili do të zhvillojë bisedime me krerët e grupeve europarlamentare për të formuar një shumicë për krijimin e institucioneve të reja. Por ai e bëri të qartë se askush nuk mund të përjashtohet nga gara.

Donald Tusk, president i Këshillit Europian: Nuk diskutuam për emra, por vetëm për procesin. Liderët nuk do të paraqesin drejtpërdrejtë emra kandidatësh, por duhet të thekson se nga gara nuk përjashtohet askush, sepse të jesh një kandidat kryesues nuk do të thotë të skualifikohesh.

Për “kandidatin kryesues” e kishte fjalën për Manfred Veberin nga Partia Popullore europiane që mori shumicën e vendeve europarlamentare, por të pamjaftueshem për të përcaktuar kreun e ri të Komisionit Europian. Veber mbështetet fuqishëm nga kancelarja gjermane Angela Merkel.

Por presidenti francez Emanuel Makron, i vënë në krye të liberaldemokratëve, mbështet kandidaturën e tyre Margrete Vestager dhe përjashton mundësinë e mbështetjes së Veberit.

Aleancës mes Partisë Popullore dhe asaj socialdemokrate i duhet mbështetja e liberaldemokratëve për të zgjedhur kreun e ri të Komisionit. Për emra kandidatësh do të flitet në samitin e liderëve në fund të Qershorit.

