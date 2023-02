Asnjë shqiptar i lënduar prej tërmetit tragjik në Turqi, Xhaçka: Jemi gati të ndihmojmë

09:24 06/02/2023

Për tërmetin tragjik në Turqi dhe Siri, ka reaguar dhe ministrja e Evropës dhe Punëve të Jashtme Olta Xhaçka.

Përmes një postimi në Twitter, Xhaçka shkruan se Shqipëria është gati të ndihmojë me sa mundet në këtë moment të vështirë për Turqinë.

“Zemrat dhe lutjet tona shkojnë për viktimat e tërmetit tragjik që goditi #Turqinë 🇹🇷 & #Sirinë 🇸🇾 sot duke shkaktuar qindra viktima. Në këtë orë të vështirë, ne jemi gati të ndihmojmë #Turqinë në çdo mënyrë që mundemi”, shkruan ministrja Xhaçka.

Ndërkohë, bazuar në komunikimin zyrtar të Ministrisë së Jashtme me Ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Turqi (që prej orëve të para të mëngjesit e deri tani) nuk ka informacion për shqiptarë të lënduar ose që mund të kenë humbur jetën./tvklan.al

Our hearts and our prayers go to the victims of the tragic earthquake that hit #Türkey 🇹🇷 & #Syria 🇸🇾 today causing hundreds of victims. In this difficult hour we are ready to assist #Türkey in any way we can. @MevlutCavusoglu @MFATurkiye