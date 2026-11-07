Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Ukraina përgatiten për takimin e Abu Dabit më 10 dhe 11 nëntor, që synon rigjallërimin e dialogut për fundin e luftës me nismën e Donald Trump.
Megjithatë, palët nuk duken në humorin e duhur për një marrëveshje.
Rusia publikoi e para përbërjen e delegacionit të saj, ku pjesë janë këshilltari i Kremlinit Vladimir Medinsky, zëvendësministrat e jashtëm Sergei Ryabkov e Mikhail Galuzin, si dhe kreu i inteligjencës ushtarake Igor Kostyukov.
Në të njejtën ditë, rusët goditën sërish Kievin, duke dëmtuar rëndë infrastrukturën energjetike dhe Urën Veriore mbi lumin Dnjepër, siç duket edhe në këto pamje të publikuara nga kryebashkiaku i Kievit.
Ukrainasit u kundërpërgjigjën me sulme masive me dronë dhe raketa ndaj rafinerive e objekteve ushtarake në rajonet ruse të Saratovit, Oryolit dhe Rostovit.
Presidenti ukrainas Volodimir Zelenski tha se rusët, muajt e fundit kanë dëmtuar çdo central elektrik në Ukrainë.
Edhe liderët europianë janë të pakënaqur me propozimet e Trumpit që korniza e sigurisë së kontinentit të përfshihet në bisedimet SHBA-Rusi.
Përfaqësuesja e lartë e BE-së, Kaja Kallas, kundërshtoi çdo përpjekje që të tjerët të vendosin për sigurinë evropiane, duke kujtuar se Unioni tashmë zotëron arkitekturën e vet të mirëfilltë të mbrojtjes.
/tvklan.al