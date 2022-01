Atalanta me ‘mendjen’ te Interi

Shpërndaje







23:25 12/01/2022

Bergamaskët sigurojnë çerekfinalen e Kupës së Italisë

Atalanta është çerekfinalistja e parë e Kupës së Italisë. Skuadra bergamaske arriti që të ishte dominuese ndaj Venezias, duke arritur që të kalonte pa shumë probleme në raundin tjetër.

Me Xhimshitin që ishte lënë pushim për të qënë i gatshëm për duelin e fundjavës ndaj Interit, ansambli i dirigjuar nga Gasperini ia doli të triumfonte me shifrat 2-0.



Dymbëdhjetë minuta i mjaftuan bluzinjve për të gjetur golin me Muriel. Avantazhi krijoi më shumë hapësira për Atalantën, e cila mendoi më shumë për të menaxhuar rezultatin.

Gjithsesi, kur gjithçka po i drejtohej fundit, Mahle realizoi për 2-0, duke vulosur edhe fitoren e Atalantës. Në raundin e radhës, Atalanta do të përballet me fituesin e çiftit, Fiorentina-Napoli.

Klan News