Në foto viktima Ardian Nikulaj Atentat biznesmenit në Shëngjin

15:51 19/04/2023

Ardian Nikulaj u vra me pistoletë me silenciator në ambientet e biznesit të tij

Atentat me armë zjarri ndaj biznesmenit Ardian Nikulaj në Shëngjin. 50 vjeçari u qëllua për vdekje në ambientet e biznesit të tij në hyrje të Shëngjinit. Sipas të dhënave nga vendi i ngjarjes, Nikulaj ndodhej brenda biznesit kur dy persona që lëviznin me motor, ndaluan, u futën brenda dhe qëlluan me pistoletë me silenciator në drejtim të 50 vjeçarit.

Ishin të afërm të tij të cilët njoftuan policinë dhe ambulancën, por atij nuk iu dha ndihma e parë pasi ndërroi jetë në vend. Në vendin e ngjarjes mbërritën forca të shumta policisë ndërsa janë ngritur pika të shumta kontrolli për kapjen e autorëve. Paraprakisht dyshohet se personat janë larguar me motorin me të cilin lëviznin.

Burimet bëjnë të ditur se personi që ka qëlluar 50 vjeçarin Nikulaj ka qenë me skafandë në kokë dhe me jelek fosforeshent. Ende janë të paqarta shkaqet pse u vra biznesmeni Ardian Nikulaj ndërsa po hetohet ndonjë konflikt i tij si biznesmen, por 50 vjeçari angazhohej edhe me politikë.

Ai ka qenë kandidat për deputet në vitin 2021 nga radhët e Partisë Social Demokrate ndërsa edhe në këto zgjedhje kandidonte për anëtar të këshillit bashkiak në 14 Maj, po nga PSD. Në formularin e dekriminalizimit të dorëzuar në KQZ, Nikulaj deklaron se ka qenë i dënuar me 4 muaj burg në vitin 2003 për armëmbajtje pa leje si dhe ka marrë një dënim tjetër me gjobë në vitin 2006 me akuzën e falsifikimit.

