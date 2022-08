Atentat me armë zjarri ndaj një 25-vjeçari në Shkodër

23:34 25/08/2022

I riu u qëllua teksa ishte në makinë nga një motor, s’ka të plagosur

Atentat me armë zjarri ndaj 25-vjeçarit Alban Bruçaj në Shkodër. Ai ka qenë duke udhëtuar me një automjet tip Audi A3 me targa AB 199 BA kur është qëlluar me pistoletë nga një motor në lëvizje në lagjen Rus. Ngjarja ndodhi në orët e vona të mbrëmjes së të enjtes, ku i riu pas atentatit braktisi automjetin dhe u largua nga vendngjarja. Policia në kërkim të atentatorëve të cilët mësohet se janë dy persona.

Alban Bruçaj është një person me të shkuar kriminale pasi në moshën 19-vjeçare, 6 vite më parë ka tentuar të vrasë me armë zjarri një shtetas në lagjen “Vojo Kushi” pas teatrit “Migjeni”, pikërisht në 1 në prill të 2016. Ai qëlloi me armë në drejtim të shtetasit me iniciale A.J, i cili po udhëtonte me një automjet. Ngjarje që terrorizoi banorët e zonës.

Dëshmitarët në vendin e ngjarjes treguan se kishin qenë 2 automjete me targa të huaja. Njëra nga makinat kishte qenë në ecje kur një person ka qëlluar me kallashnikov nga dritarja e pasagjerit në drejtim të automjetit tjetër të parkuar në rrugë ku brenda po qëndronin disa persona të cilët dyshohet se i janë përgjigjur me armë, por nuk pati të plagosur. Policia po heton konfliktet e të riut në të shkuarën dhe aktivitetin e tij në Shkodër.

