Atentat ndaj shqiptarit në Greqi: Plagoset Andrea Kalemi, dyshohet për larje hesapesh

12:44 10/08/2023

Një 51-vjeçar nga Shqipëria, i identifikuar si Andrea Kalemi u plagos me armë zjarri në portin e ishullit Paksos të Greqisë. Në vendin e ngjarjes janë gjetur mbi 10 gëzhoja, ndërsa autori dyshohet se është një bashkatdhetar i tij. Kalemi rezulton se është plagosur rëndë dhe është dërguar për kurim në spitalin e Janinës.

Media greke shkruajnë se Kalemi që prej datës prej 5 gusht kishte shkuar me familjen e tij për pushime në Greqi, duke udhëtuar nga Italia.

Duke iu referuar policisë, këtë ngjarje, ato e lidhin për larje hesapesh mes shqiptarëve për borxhe të vjetra mes autorit dhe viktimës, ose edhe pista e hakmarrjes. Ndërsa kanë nisur kërkimet për kapjen e autorit.

Kalemi është kushëri i parë me Aleksandër Sadikajt, i cili mbeti i vrarë në një tjetër atentat me tritol në makinën e tij në zonën në afërsi të Saukut në Tiranë. Ngjarja në fjalë ka ndodhur në 11 qershor të vitit 2022, ku makina me të cilën udhëtonte 27-vjeçari shpërtheu në ecje e sipër, duke realizuar atentatin me anë të një telekomande.

