Atentat me armë zjarri në Shkodër. Elis Rroshkodolli u qëllua teksa ndodhej në një lokal në lagjen Zdrale në kryeqendrën e veriut.

Ai ishte në tavolinë bashkë me një tjetër person në pjesën e jashtme të lokalit kur një person i maskuar është afruar duke shtënë në drejtim të tij me më shumë se 10 herë. 36-vjecari nuk mundi tu mbijetonte plagëve të marra duke humbur jetën në vend. Viktimës policia i gjeti në çantën e dorës një pistoletë me plumb në fole gati për qitje. Pas krimit autori mësohet se është larguar nga vendi i ngjarjes me një automjet

Në Shkodër shkuan edhe forcat e ndërhyrjes së Shpejtë ndërsa po krehet e gjithë zona si dhe janë shtuar kontrollet edhe në pikat kufitare.

36-vjeçari rezulton person me precedent kriminal. Nuk përjashtohet mundësia që vrasja e tij të jetë porositur nga jashtë vendit për shkak të precedentëve në Belgjikë dhe Rumani. Rezulton se Elis Rroshkodolli është arrestuar nga autoritetet belge vite më parë bashkë një grup personash të tjerë të akuzuar për vjedhje me dhunë.

Ndërkohë në vitin 2023 ka plagosur një person në Rumani. Kjo është video kur ai godet me thikë pronarin e një lokali nate në këtë shtet ndërsa rreth 1 vit më pas u arrestua.

Mësohet se 36-vjeçari ka ndërruar identitetin pasi më parë ka patur mbiemrin Haxhiaj ndërsa babanë e tij Kujtim Haxhiaj e kanë vrarë në vitin 1997.

