Atentati me tritol/ Ndreca: Nuk kam kërkuar mbrojtje nga Policia, s'kam konflikte me njeri

10:52 12/04/2023

Kreu i PD-së në Bashkinë e Vaut të Dejës, Benard Ndreca ka deklaruar se pavarësisht se ndaj tij është kryer atentat me tritol, ai nuk ka kërkuar mbrojtje nga Policia teksa ka shtuar se nuk ka konflikte me asnjë njeri.

Ndreca është shprehur se atentati ndaj tij është një akt politik dhe se nuk ka asnjëlloj piste pasi thotë se po i heton Policia.

Pyetje: Nga të dhënat e policisë thuhet se qëllimi i vendosjes së eksplozivit në automjetin tuaj kishte si qëllim eliminimin tuaj fizik. Ju, a keni dyshime tuaj se kush mund ta kërkojë eliminimin tuaj fizik?

Benard Ndreca: Unë jam njohur në media nga këto të dhëna sepse mua nuk më ka komunikuar askush në mënyrë zyrtare përsa i përket rastit tim, përveçe kam dhënë një deklaratë në Policinë e Shkodrës. Unë e kam thënë edhe dje se unë nuk kam pasur dhe nuk kam asnjëlloj konflikti dhe dyshimet të çojnë vetëm në politike, drejtimi shkon drejt aty. Kjo është një shkallë e rëndë që i bëhet një kryetari të PD-së, një ndër to jam edhe unë. Unë nuk kam asnjëlloj piste, këto po i heton policia. Ky është një akt që më është bërë në mënyrë politike.

Pyetje: Ju vetë, çfarë i keni thënë Policisë kur jeni marrë në pyetje në media?

Benard Ndreca: Këto që kanë paraqitur kamerat, vetëm të vërtetën dhe i kam kërkuar Policisë që të zbardhet ngjarja.

Pyetje: Policia thotë se ngjarja kishte si qëllim eliminimin tuaj fizik, a jeni në mbrojtje tani nga Policia?

Benard Ndreca: Unë nuk kam kërkuar mbrojtje nga Policia sepse ato më janë ofruar mbrojtje, por unë nuk kam kërkuar mbrojtje sepse unë nuk kam asnjëlloj konflikti dhe nuk kam pse të kem mbrojtje pavarësisht se cili ka qenë qëllimi dashakeqës aty me një organizim mafioz që më është bërë mua, por nuk kam kërkuar që të kem një mbrojtje të atillë.

I vendosën tritol në makinë, kreu i PD në Vaun e Dejës: Kurrë nuk do tërhiqem nga politika, më kanë motivuar më shumë

Kreu i PD-së në Bashkinë e Vaut të Dejës, Benard Ndreca shprehet për Klan News se atentati ndaj tij është një sulm politik teksa shton se ky akt e ka motivuar edhe më shumë për të qëndruar në detyrë dhe thotë i bindur se nuk do të tërhiqet nga politika.

Pyetje: Ju disa herë keni thënë se atentati i djeshëm ishte me sfond politik, i keni shqyrtuar të gjitha mundësitë e tjera sepse derisa nuk keni pasur konflikte…?

Benard Ndreca: E çuditshme pasi duke mos pasur konflikte të jashtme… Unë kam pasur një detyrë shtetërore në 2015-2019, kam qenë administrator i Njësisë Administrative Hajmel dhe aty nuk ka një banor i asaj njësie që të ankohet nga Benard Ndreca sepse unë kam ndjekur detyrën. Jam zgjedhur nga PD e Rithemelimit me votë të lirë, ka një vit dhe të gjithë i kemi bërë gjërat me marrëveshje dhe me bashkëpunim ashtu siç e parashikon udhëzimi. Nuk kam asnjëlloj konlikti apo një piste që mua më çon tek diçka personale. Këto janë sulme politike që i bëhen kryetarit të PD-së dhee jo Benard Ndrecës.

Pyetje: A keni menduar ndonjë moment që të tërhiqeni nga gara e të largoheni nga jeta politike pas asaj që ndodhi dje?

Benard Ndreca: Kurrë, asnjëherë. Madje më kanë motivuar më shumë për këtë pjesë. Kurrë nuk do të tërhiqem nga politika.

Gjatë fjalës së tij, Ndreca thotë se pavarësisht thirrjeve që përfaqësues të mazhorancës kanë bërë për kapjen e autorëve të vendosjes së tritolit në makinën e tij, ai nuk ka pasur asnjë telefonatë nga ata dhe i quan fiktive deklaratat e tyre.

Benard Ndreca: Nga përfaqësues të mazhorancës nuk kam pasur asnjë telefonatë. Kanë qenë fiktive deklaratat që kanë bërë./tvklan.al