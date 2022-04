Atentati ndaj 37-vjeçarit, disa pista hetimore

15:33 04/04/2022

Iljaz Çali, me precendentë penalë. Kishte minierë kromi

“Iljaz Çali po lëvizte me një automjet tip Land Rover të marrë me qira në drejtim të Kasharit kur një makinë tjetër paralel më të e qëlloi me breshëri automatiku duke e lënë të vdekur në vend 37-vjeçarin”.

6 plumba mësohet se i morën jetën Çalit, nga dhjetëra që dyshohet se u hodhën në makinën e tij. Në vendin e ngjarjes u gjetën vetëm 3 gëzhoja. Pjesa tjetër ka mbetur në makinën e atentatorëve.

Autorët janë kujdesur që vrasja të finalizohej në një zonë të pa monitoruar nga kamerat e sigurisë. Ata janë ndihmuar dhe nga mungesa e ndriçimit në autostradënTiranë-Durrës. Ekspertët u kthyen sërish në vendin e krimit për të siguruar prova të tjera.

“Një ditë pas ngjarjes, ekspertë të Kriminalistikës janë rikthyer në vendin ku u ekzekutua 37-vjeçari për të krijuar mekanizmin e vrasjes së tij”.

Iliaz Çali, me banim në Rinas, rezulton të jetë një emër i njohur për policinë. Në 2016 në banesën e tij, uniformat blu gjetën dhe sekuestruan 678 rrënjë kanabisi. Në atë kohë në pranga përfundoi nëna e tij, ndërsa ai u shpall në kërkim. Gjithashtu viktima rezulton aksioner në një minierë kromi në Bulqize.

Burime për Tv Klan bënë me dije se një nga pistat e hetimit është edhe biznesi në fushën e kromit. 8 vjet më parë, në të njëjtën ditë, më 3 prill të vitit 2014, Çalit iu vra edhe miku Gjin Nika, që drejtonte po ashtu një biznes në fushën e kromit, por policia nuk është në gjendje të thotë nëse ngjarjet kanë lidhje me njëra-tjetrën.

Po ashtu edhe e shkuara e tij si i përfshirë në trafikun e narkotikëve apo aktivitete të tjera të paligjshme është pjesë e hetimeve që drejtohen nga Prokuroria e Tiranës.

