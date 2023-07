Atentati ndaj Bejtjas, plagosen dy djemtë, vritet kunati

11:47 04/07/2023

Autorët djegin makinen në Tapizë, brenda saj gjenden 3 kallashnikovë

Atentat me armë zjarri ndaj Gentjan Bejtjas dhe familjes së tij në Larushkë të Krujës. Ngjarja e rëndë ndodhi pak pas mesnate, ku autorët zunë në pritë familjen Bejtja teksa ktheheshin në shtepi me automjetin e tyre. Nga të shtënat e armëve ka humbur jetën kunati i Gentjan Bejtjas, Ramazan Sino 29 vjeç dhe mbetën të plagosur 2 djemtë e tij, 13 dhe 10 vjeç. Njëri prej tyre, Alvi ndodhet në gjendje të rëndë në spital.

Atentatorët, të cilët dyshohet se kanë qenë 3, pas ngjarjes janë larguar dhe kanë djegur automjetin tip Wolksvagen rreth 30 minuta pas ngjarjes në zonën e njohur si Lapidari në Tapizë. Nga hetimi, mësohet se brenda automjetit të vjedhur janë gjetur 3 kallashnikovë. Policia ka kryer kontrolle në 3 banesa ne fshatin Larushk si dhe ka shoqëruar 3 persona që mund të kenë dijeni për ngjarjen.

Objektiv i atentatit ka qenë Gentjan Bejtja, ai i ka shpëtuar të paktën 3 tentativave për ta ekzekutuar. Në vitin 2022, ndaj tij është qëlluar me breshëri kallashnikovi teksa lëvizte me makinë në zonën e Niklës, i shoqëruar nga Klodian Stafuka. Në atë kohë Gentian Bejtja mbeti i plagosur në dorë. Ai i ka shpëtuar edhe në 2016 një tjetër atentati me eksploziv në makinë ku edhe në atë kohë u dëmtua.

Gentjan Bejtja rezulton person me precedentë penalë të mëparshëm në fushën e veprave penale kundër personit dhe pronës, si dhe i arrestuar me arsenal armësh në banesë.

Ai është një ish-polic burgjesh dhe është hetuar edhe për vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamaj, pasi u dyshua bashkë me Enver Stafukën, si një nga autorët e vjedhjes së makinës nga e cila u vra Lamaj, në Shkurt 2013.

