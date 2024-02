Atentati ndaj ish-prokurorit Ndoja, arrestohet në Dubai i kërkuari Julian Meçaj

08/02/2024

Julian Meçaj 47 vjeç, i kërkuar për atentatin ndaj ish-prokurorit të Durrësit Arjan Ndoja, është arrestuar në Dubai për llogari të autoriteteve shqiptare.

47-vjeçari ka marrë sigurie arrest në burg nga Gjykata e Posaçme për veprat penale “Vrasja e funksionarëve publike” mbetur në tentativë, “Vrasja”, “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve dhe municionit luftarak”, “Vjedhja” kryer në bashkëpunim, më shumë se një herë, “Grupi i strukturuar kriminal” dhe “Sigurimi i kushteve/mjeteve për të kryer vrasje”.

Në vitin 2019, në autostradën Durrës-Tiranë, pranë mbikalimit të Shkozetit, Julian Meçaj në bashkëpunim me persona të tjerë, ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të automjetit me të cilin udhëtonin ish-prokurori i Durrësit Arjan Ndoja, Aleksandër Laho dhe Andi Maloku. Nga ky atentat mbeti i vrarë Andi Maloku, shoferi i ish-prokurorit, si dhe u plagosën Arjan Ndoja dhe Aleksandër Laho.

Interpol Tirana vijon procedurat në bashkëpunim me Interpol Abu Dhabin, për ekstradimin e Julian Meçajt drejt Shqipërisë.

SPAK e ka zbardhur këtë ngjarje dhe janë arrestuar si të përfshirë Genti Ndërjaku alias Kili Ndërjaku, Marsel Deçka, Endrit Sinani, Julian Pjetri dhe Bashkim Haxhija. Ndërkohë në kërkim për këtë ngjarje është shpallur Plerent Dervishaj, i cili vijon të jetë në kërkim.

/tvklan.al