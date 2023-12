Atentati në Fier, vritet 41-vjeçari Elton Javori

18:31 07/12/2023

Policia identifikon autorin, në kërkim Agim Gashi. Kanë pasur konflikt para disa ditësh

Atentat me armë zjarri në Fier. Vritet teksa do të zbriste nga makina 41-vjeçari Elton Javori. Ai u qëllua nga një mjet në lëvizje në momentin që hapi xhamin e këtij automjeti tip Proche. Javori u qëllua me një plumb dhe nuk mundi t’i mbijetonte plagës së marrë në pjesën e qafës. Autorët që besohet se ishin dy, e goditën 41-vjeçarin në një kthesë në lagjen 16 Prilli ndërsa ai ishte duke shkuar në banesën e tij.

Pas atentatit dy autorët u larguan nga vendi i ngjarjes me këtë makinë tip Benz që është fiksuar nga kamerat e sigurisë. Uniformat blu e kanë identifikuar njërin prej tyre. Ai është 35-vjeçari Agim Gashi i cili është shpallur në kërkim. Mësohet se mes këtij të fundit dhe viktimës pak ditë më parë ka patur një debat të ashpër ndërsa motivet nuk bëhen të ditura. Ngjarja i ka tronditur banorët e Fierit dhe fqinjët e 41-vjeçarit thonë se ai nuk ishte person problematik.

Viktima jetonte në Fier vetëm me të atin ndërsa kishte rreth 3 muaj që ishte kthyer nga Gjermania ku punonte dhe jetonte bashkë me disa nga anëtarët e familjes së tij. Elton Javori është nipi i Demir Backës i cili po ashtu u vra në një atentat në Tetor të vitit 2021. Ngjarja në atë kohë ndodhi në zonë e quajtur rrethrrotullimi i QTU ndërsa ai u qëllua me armë në momentin që do të hipte në makinën e tij.

