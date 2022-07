Atentati në Fushë-Krujë, viktimat kuptuan se po ndiqeshin

14:01 19/07/2022

Dikler Vata telefonoi familjarët: “Po na ndjekin”. Zbardhet itinerari i fundit i tre të rinjve

Detaje te reja janë zbardhur lidhur me atentatin në Fushë-Krujë ku mbetën të vrarë Brilant Martinaj, Dikler Vata dhe Besmir Hoxha. Grupi hetimor që ka marrë në pyetje familjarët e viktimave, ka mësuar se të rinjtë kanë kuptuar se po ndiqeshin nga persona të panjohur.

30-vjeçari Dikler Vata ka telefonuar nënën dhe motrën dhe u ka shprehur shqetësimin se po ndiqeshin. Sipas burimeve të policisë, viktimat nuk janë kundërpërgjigjur me armë zjarri pasi nuk ishin të armatosur.

Hetuesit kanë marrë në pyetje dhe një mikun e tre të rinjve, i cili ka qenë kontakti i fundit i tyre. Referuar dëshmisë së tij është zbardhur dhe itinerari që Martinaj, Vata dhe Hoxha ndoqën para se të ekzekutoheshin. Gjatë paradites ata kanë qenë në një lokal në Rinas, ndërsa në mesditë shkuan në një restorant të njohur afër mbikalimit të Fushë-Krujës.

Aty parkuan makinën Wolksvagen Passat dhe një shoku i tyre i mori me makinë dhe i dërgoi deri në Kamëz tek një servis ku kishin lënë një tjetër makinë për riparim. Duke qenë se makina nuk ishte gati ata janë kthyer po me mjetin e mikut të tyre, deri tek restoranti ku kishin Passati-n. Disa minuta më pas dolën prej aty dhe morën drejtimin për tek mbikalimi i Fushë-Krujës. Në ketë të fundit ata u ndeshën me breshërinë e plumbave.

Nga ana tjetër edhe automjeti që u gjet i djegur 12 orë pas ngjarjes në fshatin Ahmetaq i ka kaluar për verifikime policisë së Fushë-Krujës, nëse është përdorur si alibi për të shpërqendruar hetimet. Por ka dyshime që mund të ketë qenë edhe e autorëve të cilët pasi dogjën dhe këtë automjet, janë larguar nga zona me tjetër mjet.

Pista kryesore vijon të jetë përplasja mes grupeve kriminale ndërsa personat që mund të kenë dijeni për ngjarjen nga Fushë-Kruja dhe Nikla prej gati një jave rezultojnë të jenë larguar nga vendi në mënyrë të rregullt. Kjo është vërtetuar nga sistemi TIMS.

Klan News