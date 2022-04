Atentati në mes të lokalit, klientët ‘ngrinë’ kur hyri autori i maskuar e me pistoletë: Çfarë filmuan kamerat

11:22 21/04/2022

Gazetarja Anila Sefa, sjell detaje të reja nga plagosja e Kujtim Metës, ngjarje e ndodhur pasditen e së mërkurës në Lushnje.

Kështu, sipas gazetares autori ka qëlluar 4 herë në drejtim të 44-vjeçarit nga një distancë prej rreth 1 metër. Të gjitha plumbat e pistoletës e kanë prekur në pjesë të ndryshme të trupit. Atentatori është futur i vetëm në lokalin ku Meta po pinte kafe, ndërsa në ambientet e tij ishin edhe 7 klientë të tjerë. Autori sipas dëshmitarëve në vendngjarje, ka qenë i maskuar me syze të errëta, maskë anti-Covid, me kapuçin e xhupit në kokë në ngjyrë blu të errët dhe me pistoletë me silenciator.

Kujtim Meta kishte rreth 20 minuta që ishte ulur në këtë tavolinë për të pirë kafenë e pasdites, kur u qëllua.

Autori, sipas gazetares Sefa, ka qëlluar direkt drejt 44-vjeçarit dhe është larguar në këmbë drejt stacionit të trenit, në lagjen Saravë. Asnjë nga kamerat e zonës sipas burimeve policore nuk ka kapur imazhin e qartë të autorit. Ai shihet duke u futur i vetëm në lokal dhe del duke vrapuar pasi ka qëlluar me armë.

Të terrorizuar kanë qenë edhe disa nga dëshmitarët në vendngjarje, të cilët kur kanë parë personin e maskuar që hyri në lokal nuk kanë lëvizur nga tavolinat e tyre derisa ai është larguar.

Ka qenë pronari i lokalit të kafenesë ai që e dërgoi në spital të plagosurin, ndërsa ky i fundit është dërguar në spitalin e Traumës në Tiranë dhe ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.

Për grupin hetimor, deri më tani nuk ka asnjë pistë të qartë rreth motivit të plagosjes dhe po shqyrtohen të gjitha rrethanat e mundshme të ngjarjes. I plagosuri nuk ka folur asgjë në lidhje me identitetin e autorit të ngjarjes, ndërsa janë marrë në pyetje mbi 20 persona.

Kujtim Meta punonte me kamionçinë dhe nuk ka qenë asnjëherë i skeduar apo problematik për policinë./tvklan.al