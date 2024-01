Atentati në Selitë, autorët ndoqën objektivin për disa orë

Shpërndaje







11:58 13/01/2024

Në vendngjarje u gjetën 13 gëzhoja, makina u gjet e djegur në Berzhitë, në zonë nuk kishte kamera sigurie

Ky është Zamir Kalemi, 35-vjeçari që u qëllua me breshëri plumbash rreth orës 22:55, tek rrethi i Selitës.

Ai i shpëtoi për mrekulli atentatit edhe pse mësohet se ka marrë disa plumba. I riu iu nënshtrua një operacioni në spitalin e Traumës dhe ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën.

Siç duket edhe në këto pamje, i plagosuri ka qenë duke lëvizur me “Smart” dhe është qëlluar disa herë nga automjeti i autorëve që gjithashtu ka qenë në lëvizje. Duket se nga të shtënat i riu ka humbur kontrollin duke përplasur makinën me anësoren e rrugës. Në drejtim të makinës “Smart” me të cilën po lëvizte Kalemi është qëlluar nga distancë e shkurtër.

Mësohet se autorët e kanë ndjekur objektivin për disa orë me radhë, kjo e provuar nga vëzhgimi i kamerave të sigurisë që hetuesit kanë kryer në zonë. Megjithatë, në vendin e ngjarjes nuk ka kamera sigurie, çka e vështirëson jo pak punën e policisë për detaje të plota mbi atentatin e dështuar.

Në vendngjarje ekspertët e kriminalistikës gjetën 13 gëzhoja automatiku.

Pak minuta pas ngjarjes u gjet i djegur automjeti tip “Nissan” në Bërzhitë, brenda të cilës ishte edhe automatiku. Dyshohet se për kryerjen e atentatit autorët përdorën targa, të cilat ishin denoncuar të humbura më herët në Tiranë.

Policia ngriti pika kontrolli të shumta në hyrje daljet e Kryeqytetit për kapjen e autorëve, ndërsa prokuroria i ka përqendruar hetimet në pistën e hakmarrjes, pasi dyshohet se gjithçka ka lidhje me vrasjet e Aleksandër Sadikajt dhe Edmond Papës.

Zamir Kalemi është vëllai i Andrea Kalemit, një emër i njohur për drejtësinë shqiptare dhe atë greke. Dy vëllezërit Kalemi janë kushërinjtë e Aleksandër Sadikaj, i cili mbeti i vrarë në Qershor të 2022, në një shpërthim me telekomandë.

Gjashtë muaj më pas u vra në Tiranë më 16 Dhjetor 2022 biznesmeni sarandiot Edmond Papa. Vrasja dyshohet si hakmarrje për vrasjen e Sadikajt. Për ekzekutimin e tij i arrestuar është shoku i Andrea Kalemit, Albano Velo, ndërsa në kërkim është shoku tjetër Andrew Bode. Në dosjen hetimore përmendet edhe emri i Kalemit.

Në këtë foto Zamir Kalemi është ngjitur me Andrew Boden. Ndërsa në këmbë është Andrea Kalemi në të djathtë dhe Albano Velo në të majtë.

Vëllai i Zamir Kalemit, Andrea Kalemi u ka shpëtuar dy atentateve. Më 9 Gusht 2023 Andrea Kalemi i shpëtoi atentatit në ishullin Pax të Greqisë, teksa kishte shkuar me pushime me 3 fëmijët dhe gruan e tij. Ndërsa më 14 Dhjetor 2023 Andrea Kalemi u plagos me thikë në burgun “Koridhalos” në Greqi nga një 28-vjeçar egjiptian.

Më 8 Janar 2024 Prokuroria e Tiranës përfundon hetimet dhe dorëzon në gjykatë dosjen penale ndaj Andrew Bodes dhe Albano Velos. Prokuroria thotë se Papa dyshohet se u vra në shenjë hakmarrje për vrasjen e Aleksandër Sadikajt i njohur si ‘Sanço’.

Klan News