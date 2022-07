Atletico shet emrin e stadiumit

19:20 20/07/2022

Spanjollët ia besojnë grupit “Civitas” për 10 sezonet e ardhshme

Atletico e Madridit është skuadra e dytë që ndryshon emrin e stadiumit këtë verë. Pas Barcelonës që hoqi “Camp Nou” nga impianti i saj, “Los Colcheoneros” nuk do të luajnë më në “Wanda Metropolitano”.

Stadiumi i tyre tani do të quhet “Civitas Metropolitano”, me skuadrën kryeqytetase që do të jetë e detyrueshme për 10 sezonet e ardhshme. “Civitas” është një kompani e njohur në fushën e ndërtimit, teksa do të jetë ajo që do ndërtojë kompleksin e ri sportiv të Atletikos së Madridit. Aty do të ndërtohet një stadium i vogël për ekipin B dhe objekte moderne.

Gjithashtu, impianti do të jetë i gatshëm për të pritur deri në 6000 tifozë. Blerja e emrit të stadiumit nga “Civitas” i jep fund epokës 5-vjeçare të grupit “Wanda” te skuadra spanjolle. Detajet e kësaj marrëveshje nuk bëhet të ditura, duke fshehur kështu të ardhurat që do të mbërrijnë nga shitja e emrit të stadiumit në arkat e klubit spanjoll. Ajo që është e ditur është se Atletico e Madridit do të luajë në stadiumin “Civitas Metropolitano” duke nisur nga sezoni i ardhshëm.

Klan News