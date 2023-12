Atmosfera festive në Kosovë

16:39 31/12/2023

Qytetarët ftohen t’i bashkohen festës së ndërrimit të viteve

Atmosferë festive po mbretëron në sheshin e kryeqytetit të Kosovës që nga festat e Krishtlindjeve. Këtë vit qytetarët e Kosovës ndërrimin e motmoteve e presin më ndryshe meqë nga Janari mund të lëvizin lirshëm pa viza në vendet e BE-së.

Komuna e Prishtinës është përkujdesur që cdo natë të ketë muzikë live derisa qytetarët shijojnë verërat apo cokollatat e nxehta në ambient të jashtëm ku janë vendosur edhe shtëpizat për fundvit.

“Prite n’shesh” titullohet seria e koncerteve që do të kulmojë sonte me natën e ndërrimit të motmoteve.

Nuk do të mungojë as kryetari i Prishtinës, Përparim Rama me familje dhe stafin.

Ndërsa u bëjnë ftesë qytetarëve që t’i bashkohen festës së ndërrimit të motmoteve në shesh.

