Atmosferë festive tek Anglia

23:57 01/12/2022

Në bazën e “tre luanëve” në Katar janë vendosur dekorimet festive për Krishtlindjet

Anglia vazhdon përgatitjet për takimin e parë në të 16-at, ndërsa futbollistët nuk kanë harruar që të krijojnë një atmosferë festive në kampin ku po qëndrojnë.

Dritat dhe dekori janë vendosur në të gjithë ambientin, duke e përzierë garën me ndjesinë festive.

Futbollistët janë mjaft në formë, e dëshirojnë që pozitivitetin dhe optimizmin e tyre ta përcjellin edhe te bashkatdhetarët që po kalojnë një dimër të vështirë, për shkak të të ftohtit, kostot në rritje të jetesës si edhe grevat nga ana e punonjësve.

Mesfushori Declan Rice tha për mediat se shpreson që bashkë me shokët e ekipit, t’i japë tifozëve dhuratën më të mirë për Krishtlindje.

Declan Rice: E kemi bashkuar vendin kur Anglia ka luajtur. E pamë edhe me kombëtaren e femrave. Jam lumturuar kur kam parë videot e fansave duke festuar fitoret tona, ose kur ne kemi shënuar. Kështu që ne do të vazhdojmë të përpiqemi. Do të synojmë të përparojmë në Katar 2022 dhe të gëzojmë këdo. E kuptueshme që jemi afër Krishtlindjeve tani, e shpresoj që mund t’u japim atyre dhuratën më të bukur të Krishtlindjeve. Të shikojmë!

Ekipi i drejtuar nga Southgejt lumturoi jo pak tifozët duke arritur në finale e kampionatit Europian, pas stresit të përjetuar si pasojë e pandemisë.

“Tre luanët” konsiderohen si një nga përfaqësueset favorite në Katar 2022, bashkë me Brazilin, Argjentinën dhe Francën.

Synimi i Anglisë është që ta ngrejë Kupën e Botës për herë të parë që nga viti 1966.

Skuadra e drejtur nga Southgte do të përballet me Senegalin të dielën në të 16-at e Botërorit.

