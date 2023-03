“Aty kupton që ka një Zot”, Dalina për dy vajzat e saj: Më mbajnë me këmbë në tokë

22:46 17/03/2023

Dalina Buzi foli sonte “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan për dy vajzat e saj, Larisa dhe Helena.

Ajo përshkroi me shumë emocion momentin që solli në jetë vajzën e parë, duke theksuar se nuk ka gjë më të jashtëzakonshme për prindërit sesa fëmijët.

Dalina Buzi: Sidomos në këtë moshë më kanë mësuar shumë gjëra. E para është një dashuri për fëmijën, e jashtëzakonshme. Ditën kur ka lindur goca e madhe Larisa, unë mendoj se nuk ka moment më të bukur se kur sheh fëmijën tënd. Aty kupton që ka një Zot, ka diçka të jashtëzakonshme se nuk është e mundur. Unë gjithmonë shihja diellin dhe thoja, se unë jam njeri mëngjesi, çohem shumë herët dhe thoja: Doli dielli. Por, kur shoh fytyrën e kalamajve, kur mamatë dhe baballarët tuaj shohin fytyrën tuaj në mëngjes, nuk ka! Ju jeni dielli! Dhe më kanë mësuar se unë ndonjëherë nuk jam aq me humor sa mendoj apo aq e zgjuar sa mendoj se më thonë: O mami me këtë humorin tënd…Më mbajnë me këmbë në tokë. Më thonë: Kemi parë dhe më mirë!/tvklan.al