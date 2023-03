Audi përplaset me zetorin

21:20 04/03/2023

Këto janë pasojat për një makinë që mbrëmjen e kësaj të shtune pati fatin e zi të përplasej me një zetor. Ngjarja ndodhi mbi urën e Drinit, në Gjoricë të Bulqizës.

Në aksident u përfshinë kjo makinë Audi që drejtohej nga D.Miftari dhe një zetor. Nga ngjarja mbetën të lënduar të dy drejtuesit e mjeteve.

“Në vendin e quajtur “Ura e Drinit” në Gjoricë, automjeti tip “Audi”, me drejtues shtetasin D. M., është përplasur me automjetin bujqësor tip ‘Zetor’, me drejtues shtetasin F.D. Si pasojë e përplasjes janë lënduar lehtë dy drejtuesit e automjeteve. Pas ndihmës së parë mjekësore dy drejtuesit kanë dalë nga spitali. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit“, tha policia në një njoftim për mediat./tvklan.al