Audio e Gardës për “21 Janarin”, avokati Daci: Nuk plotëson kriteret për të ndryshuar rrjedhën e asaj që është vendosur

23:27 23/01/2023

Avokati Jordan Daci thotë se audio-përgjimi ku pretendohet se kreu i Gardës, Ndrea Prendi urdhëron vartësit tij të qëllojnë mbi protestuesit, nëse thyejnë perimetrin e sigurisë, në protestën e 21 Janarit nuk plotëson kriteret për të ndryshuar rrjedhën e hetimeve për 21 Janarin e 2011.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, avokati Daci është shprehur se protesta e 21 Janarit ishte ekstremist e dhunshme dhe kjo protestë në vetvete duhet të hetohet.

Jordan Daci: Hetimi duhet të bëhet bazuar në parimet e shtetit të së drejtës. Vetë çështja në drejtësi juridike kur merr zgjidhje, siç ka marrë deri në Gjykatë të Lartë, do të duhet që provat e reja do të duhet të jenë aq forta sa të japin përfundime të ndryshme nga ato që ka arritur Gjykata dhe mua më rezulton se me aq sa ky material ka, nuk plotëson kriteret për të ndryshuar rrjedhën e asaj që është vendosur deri tani.

Edhe përsa i përket përdorimit të armëve, kemi një protestë që nuk ishte e dhunshme, por ishte ekstremist e dhunshme, ishte dhunë e përgatitur. Ata kishin ardhur me mjete të gatshme me vete. Edhe kjo duhet të hetohet.

Avokati Jordan Daci është shprehur kundër të bërit kallëzim nga ministri i Drejtësisë, referuar kallëzimit që bëri publik ditën e sotme ministri Manja për “21 Janarin”.

Jordan Daci: Ministri i Drejtësisë duhej të ishte personi i fundit që bën kallëzim dhe del me deklarata.

Po ashtu, avokati Daci ka thënë se protesta e 21 Janarit ishte në vijimësi të një serie ngjarjesh në Kryeministri teksa ka thënë se “duhet një hetim për thirrjen e kësaj proteste që askush të mos e marrë guximin që t’i çojë njerëzit mish për top”.

Jordan Daci: Ajo ngjarje përtej faktit që kemi 4 viktima të pafajshme, nga ana tjetër ne ishim në serinë e ngjarjeve ku ishte kthyer Kryeministria në një vend që ti mund të hyje e të dilje e të bëje çfarë të doje. Duhet një hetim që askush të mos marrë më guximin që t’i çojë njerëzit mish për top./tvklan.al