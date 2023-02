Aurela Gaçe zbulon si lindi ideja për këngën me vajzat : E madhja e kërkoi, e vogla tha “tani!”

10:52 09/02/2023

E ftuar në “Aldo Morning Show” këngëtarja Aurela Gaçe ka folur për albumin e saj më të ri, të cilin pritet ta prezantojë këtë pasdite, “Unike.. me Taban”. Bëhet për një album 2 në 1, i cili ndërthur më së miri rrymat muzikore.

Mes të tjerave ajo ka folur edhe se si lindi ideja e një prej këngëve më të veçanta të këtij albumi. Kënga me dy vajzat e saj, e sigurisht teksa e tregonte nuk mungoi as humori i cili karakterizon çdo intervistë me këngëtaren. Ajo ka treguar se vajza e madhe i ngjan bashkëshortit të saj dhe është natyrë e qetë, ndërsa e vogla ka trashëguar “qetësinë” e saj.

Aldo: Aurela te albumi, te titujt, unë pash që është edhe kënga që ka Aurela me dy gocat. Si ka lindur ajo?

Aurela Gaçe: E kanë kërkuar vajzat. Në fakt e madhja, me një qetësi, ka qetësinë e të atit.

Aldo: Sa e bukur qetësinë e të atit.

Aurela Gaçe: Po patjetër se unë njihem që jam e qetë, duket. Po të them unë ka qetësinë time njerëzit do qeshin.

Aldo: Hë se ta merr hakun e vogla, mos u mërzit.

Aurela Gaçe: Ajo më skërkoi një ditë e më tha o ma pse nuk bëjmë një këngë bashkë? E mendova, vajzat po rriten shumë shpjetë e pse jo ta kjemi një këngë bashkë. Ajo e vogla pastaj, ka “qetësinë” time…

Aldo: E dua nesër.

Aurela Gaçe: Tani! Tani, do bëhemi gati, do shkojmë tani./tvklan.al