Autizmi e kthen gjumin në sfidë, studiuesit japin këshilla për prindërit

11:07 22/12/2022

Një gjumë i mirë është shumë i rëndësishëm për mësimin dhe zhvillimin e fëmijëve. Nëse ata nuk flenë mjaftueshëm, mungesa e gjumit do ju ndikojë në përditshmërinë shkollë dhe në shëndetin e tyre. Për fëmijët e spektrit me autizëm, apo me hiperaktivitet ndikimi i mungesës së gjumit mund të jetë më i madh, pasi ndikon jo vetëm në shëndetin mendor të fëmijës, por shkakton edhe stres të tepërt te prindërit.

Deri 80% e fëmijëve autik kanë probleme me gjumin. Vështirësitë e zakonshme të sjelljes që prindërit raportojnë përfshijnë dissomni që do të thotë probleme me të shkuarën për të fjetur, parasomni, probleme me zgjimin gjatë natës dhe zgjim herët në mëngjes. Këto probleme kanë tendencë të vazhdojnë nëse nuk trajtohen në mënyrë efektive.

Ndërhyrjet në sjellje janë hapi i parë më i rëndësishëm në trajtimin e problemeve të gjumit për fëmijët. Një studim i publikuar në Science Alert ka treguar se problemet e gjumit mund të trajtohen në mënyrë efektive nëse strategjitë e përdorura përshtaten me nevojat e fëmijëve.

“Sleeping Sound”, një program që përshtat strategjitë për nevojat dhe preferencat e të rinjve për gjumin, i krijuar fillimisht për të ndihmuar në menaxhimin e problemeve të gjumit tek fëmijët me zhvillim tipik, është përshtatur gjatë dekadës së fundit për të ndihmuar fëmijët me autizëm dhe ADHD.

Studiuesit panë nëse ky progaramë mund të funksionojë me 245 fëmijë autikë të moshës 5-13 vjeç dhe prindërit e tyre. Familjet u ndanë në mënyrë të rastësishme në grupin e ndërhyrjes (që e përdorën programin Sleeping Sound) ose në grupin e kontrollit (që nuk e përdorën programin).

Familjet në grupin e ndërhyrjes morën pjesë në dy seanca nga 50 minuta ballë për ballë dhe një telefonatë pasuese me një pediatër ose psikolog. Ata morën një vlerësim, edukim për gjumin dhe strategji praktike të personalizuara që u individualizuan për fëmijën dhe familjen e tyre.

Ata zbuluan se familjet që morën ndërhyrjen Sleeping Sound kishin më pak probleme me gjumin krahasuar me familjet që nuk morën ndërhyrjen. Këto përfitime në gjumin e fëmijëve ishin të pranishme deri në një vit më vonë.

Gjithashtu kjo pati efekte pozitive për fëmijët në përmirësimin e cilësisë së jetës, funksionimit më të mirë emocional dhe të sjelljes si dhe për prindërit e tyre në uljen e niveleve të stresit, përmirësimit të shëndetit mendor dhe te rritja e cilësisë së jetës.

Prindërit e fëmijëve autikë thanë se mbështetja e familjes dhe qëndrueshmëria me strategjitë ishin të rëndësishme. Kjo është në përputhje me drejtimin e ardhshëm të kujdesit shëndetësor të personalizuar të autizmit, i cili njeh pikat e forta, nevojat dhe rrethanat unike të njerëzve autikë dhe familjeve të tyre.

Ndërsa programi është ende në fazën e tij të provës dhe nuk është i disponueshëm për familjet në komunitetin e gjerë, ai përdor strategji që të gjithë prindërit mund të adoptojnë për të përmirësuar gjumin e fëmijëve të tyre.

Studiuesit kanë ndarë disa teknika për t’u ardhur në ndihmë prindërve. Ata sugjerojnë që prindërit duhet të vendosin një orar të rregullt të gjumit dhe të zgjimit, krijimin e një ambienti të rehatshëm, të freskët, të errët edhe larg ekraneve. Gjithashtu ata sugjerojnë që të nxitet aktiviteti fizik gjatë ditës, por të shmanget ai një orë para gjumit.

Po për fëmijët të cilët nuk flenë dot vetëm këshillohet që prindërit t’i vendosin në shtrat dhe t’u premtojnë se do të kthehen për t’i kontrolluar. Kështu do të mund t’i mbajnë fëmijët të qetë duke i kontrolluar herë pas here dhe me kalimin e kohës mund të zgjasin intervalet mes kontrolleve. Kontrollet në dhomën e fëmijës duhet të jenë të shkurtra dhe të mërzitshme në mënyrë që të mos u krijojë atyre entuziazëm që mund t’ju prish gjumin. /tvklan.al