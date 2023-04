“Autobus falas, ulje e taksave dhe tarifave”

15:43 26/04/2023

Këlliçi, tur elektoral në Njësitë 5 dhe 8

Pesë prioritetet e programit të tij për Tiranën, kandidati i koalicionit opozitar i ndau edhe me banorë të Njësisë 8 dhe 5 në kryeqytet. Transportin publik falas, Belind Këlliçi tha se do e shtrijë edhe në zonat rurale të kryeqytetit.

“Do ta bëj zero unë pas 14 Majit.”

Banorët i qetësoi se nuk do lejojë prishjen e pallateve mbi 50-vjeçare dhe në rastet kur do shihet nga ekspertët e nevojshme shembja, qytetarët tha se do të kompensohen për metrat katrorë të banesave ekzistuese.

“Shtëpia nuk do t’i preket. Kam kaq metra katror, kam 70 metra, 70 do marr”.

Qytetarët i ftoi ta ndëshkojnë me votë në 14 Maj kundërshtarin e tij në garë për Bashkinë e Tiranës, teksa ironozi deklaratën e Veliajt 9 vite më parë se dasmën e kishte bërë me kursimet e të ëmës.

“Ai meqë ka shitur fiq, dhe meqë i ka dalë pensioni i nënës 500 milionë Lekë për të bërë dasëm, të shkojë të jetojë me pensionin e nënës se paska lekë. Të shohë si jeton populli, asnjëri nuk ia jep votën”.

Këlliçi premtoi ulje me 50% dhe zerim të disa taksave e tarifave vendore për biznesin e vogël.

Tv Klan