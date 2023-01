Autobusët privatë në “garazhe”, qytetarët në Shkup presin me orë të tëra

21:39 18/01/2023

Po e pret autobusin me numër 23 një orë. Ai dhe qytetarë tjerë janë në hall pasi linjat janë reduktuar ndërsa autobusë privatë ka tre muaj që nuk qarkullojnë fare.

“Atë çfarë kërkuam e morrëm. Falas presim autobusë. Presim deri në 40 minuta”.

“Po vozitem çdo ditë. Për shkak mungesës së autobusëve jemi të deturuar të dalim më herët nga shtëpia. Ka ndodhur që edhe të vonohemi për në punë”.

40 vite nën timon ndërsa tani i lidhur në shtëpi. Vjen për t’u çmallur dhe për ta mirëmbajtur autobusin e tij.

“U bënë 3 muaj, jam i nevrikosur shumë. Nuk mundem as të flej. Kemi fatura për të paguar askush nuk pret për pagesa. Edhe shpenzimet që i kemi pasur u harxhuan”, tha Vukan Mlladenoviç, vozitës autobusi.

Protesta është opsioni i fundit thotë transportuesit privatë.

“Nuk e dëshirojmë rikthimin në protestë. Duam që problem të zgjidhet në mënyrë paqësore. Me marrëveshje dhe dialog. Ne nuk jemi që kërcënojmë dikë apo e ofendojmë dikë. Vetëm kërkojmë punën tonë dhe borgji të na kthehet”, tha Isen Halili, vozitës.

Në të dy shpalljet që qyteti i Shkupit shpalli për transportuesit privatë nuk ka asnjë të lajmëruar.

“Kemi qëndrimin se ose të gjithë punojmë ose të gjithë nuk punojmë. Pasi që nuk e pranojmë kategorizimin që po e bënë zonja Arsovska, të ndreshëm dhe të pandershëm. A mund të na tregojë se kush qenkan ata të ndershmit dhe të pandershmit”, tha Isen Halili, vozitës.

Pas përfundimit të afatit për paraqitje në thirrjen publike për transportues privatë të autobusëve për linjat 9, 11 dhe 12, qyteti i Shkupit njoftoi se për shkak të mosinteresimit për thirrjen publike, Ndërmarrja Transportuese Publike – Shkup do të vazhdojë me kapacitetin e vet ta kryejë transportin publik duke mos dhenë zgjidhje për transportuesit privat e qytetarët qe presin me orë të tëra nëpër stacionet e autobusave.

Klan Macedonia